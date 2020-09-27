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Formula 1 / Rusya GP / Son dakika

Stroll: “Leclerc’e ceza verilmemesi saçma”

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Stroll: “Leclerc’e ceza verilmemesi saçma”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Lance Stroll, Rusya Grand Prix’sinin ilk turunda temas yaşadığı Charles Leclerc’in ceza almamasının saçma olduğunu söyledi.

Kanadalı sürücü ilk turun 4. virajında dış taraftaydı ve iç tarafında Leclerc vardı. Ancak ikili viraj çıkışında temas yaşadı ve Racing Point sürücüsü spin atarak duvara çarptı.

Kaza, hakemler tarafından not edildi ancak herhangi bir ceza verilmedi.

Leclerc yarışı 6. sırada tamamladı, ancak Stroll yarış sonrası rakibine ceza verilmeme kararını eleştirdi.

Stroll, “Ceza almamasına oldukça şaşırdım. Ona çokça boşluk bıraktım, tüm virajı dışarıdan aldım ve sonrasında sağ arka taraftan bana dokundu.”

“Ona tüm boşluğu bıraktım ve şanssız bir kaza oldu. Ancak bunu önleyebilirdi, çok fazla dışarı doğru sürmeyebilirdi. Ceza almaması saçma bir şey.”

“Kaza olmasaydı güzel bir sonuç almak mümkündü. Sanırım kaza anında yedinciydik. Harika bir start aldım, iyi bir lastikteydik. Bu yüzden üzücü oldu.” şeklinde konuştu.

Lance Stroll, Racing Point RP20

Lance Stroll, Racing Point RP20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sergio Perez, Racing Point RP20, Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Sergio Perez, Racing Point RP20, Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Perez’in yumuşak lastiklerdeki güçlü lastik yönetimi, aldığı kötü startı telafi edebilmesini ve Renault sürücülerinin önüne geçmesini sağladı. Meksikalı sürücü, yarışın ilk bölümünde yumuşak lastiklerle 23 tur boyunca pistte kalmayı başardı.

Sky’a konuşan Perez, “Start dışında her şey iyiydi. Gridin bu tarafında hiç yol tutuş yoktu. Bu yüzden debriyajı bırakır bırakmaz patinajda kaldım ve Renault’lara geçilerek iki sıra kaybettim.”

“Neyse ki ilk bölümde yumuşak lastiği çok iyi yönettik ve yarışımıza iyi bir yön verdi.”

“Daniel’in (Ricciardo) lastikler konusunda zorlandığını gördüm ve onu kısa sürede geçmek önemliydi. Geçmek için tek şansım vardı ve yaptığım hamle işe yaradı, memnunum. Dördüncü sıra maksimumdu ve umarım gelecek yarışta güncellemeleri ben de kullanırım.” ifadelerini kullandı.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Rusya GP
Pilotlar Charles Leclerc , Lance Stroll
Editör James Newbold

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