Stroll, Latifi ile olan kazasından ötürü 3 sıra grid cezası aldı

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Stroll ve Latifi, sıralama turlarının ilk bölümünün son anlarında, 5 ve 6. virajlarda karşı karşıya geldiler ve temas yaşadılar.

Her iki sürücü de son denemeleri için ısınma turu atıyordu ve pozisyon değiştiriyorlardı. Latifi daha sonra 6. virajda Stroll'ü içeriden geçmeye çalıştı fakat Aston Martin pilotunun sağ tarafa gitmesiyle iki pilot arasında temas yaşandı.

Her iki sürücü de olayın ardından takım telsizinden birbirlerini suçlarken, olay hakemler tarafından inceleme altına alındı.

İki pilotla görüşen ve telemetri verilerini inceleyen hakemler, kazada suçlu olan tarafın daha çok Stroll olduğunu düşündüler. Bu sebeple de kendisine pazar günü için üç sıra grid cezası verildi

Bunun sonuçlar üzerinde hiçbir etkisi olmayacak çünkü Stroll zaten sonuncu olmuştu.

Kanadalı pilota iki de ceza puanı verildi ve böylelikle toplam ceza puanı yediye yükseldi.