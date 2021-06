Stroll lastiğin neden patladığından emin değil

Stroll, Bakü'de gerçekleştirilen sıralama turlarında kaza yaptı ve sıralama turlarında ikinci bölümüne kalmayı başaramadı.

Stroll bundan ötürü, sert C3 lastiğiyle yarışa başladı ve bir güvenlik aracı umuduyla uzun bir ilk bölüm geçirdi. Bu güvenlik aracı gerçekten geldi fakat Aston Martin pilotunun istediği şekilde değildi.

Kanadalı pilot 30. turda sol arka lastiğinin patlaması sonrası büyük bir kaza yaptı ve güvenlik aracına sebep oldu. Başlangıçta ne olduğu anlaşılmasa da sonrasında sol arka lastiğinin patladığı görüldü.

Yarışın ilerleyen kısmında Max Verstappen'in de sol arka lastiği ana düzlükte patladı ve neredeyse aynı olay yaşanmış oldu.

Stroll kazada ne olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bilmiyorum. Hâlâ neler olduğunu araştırıyoruz. Arka tarafın bir anda kendisini bıraktığını hissettim."

"Bunun neyle ilgili olduğunu araştırıyoruz. Normal bir patlama mı süspansiyon mu veya pistteki bir parçayla mı ilgili? Tüm bunlara bakıyoruz."

"Üzüntü verici çünkü durumumuz çok iyi görünüyordu. Herkesin önüne geçiyorduk. Bence büyük şeyler yapma potansiyelimiz vardı."

Stroll kendisi için hayal kırıklığı olsa da takım arkadaşı podyuma çıktığı için mutlu.

"Elbette bitiremediğim için hayal kırıklığına uğradım ama en azından iyiydim."

"Daha geç pit stop yaparak çok sayıda aracı geçiyorduk ve iyi puanlar almaya gidiyorduk. Sert lastikle başlama kararı doğruydu. Bu sayede ilk bölümdeki tempomuz iyiydi ve yarış bizim lehimize gelişiyordu."

"Dediğim gibi bizim için kolay bir hafta sonu değildi ama özellikle yarış tempomuz ve ve Sebastian'ın podyuma çıkması gibi pozitif şeyler var. Tüm takıma tebrikler."

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, walks away from his car after hitting the wall

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images