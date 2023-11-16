Stroll, Las Vegas GP hakkında: "Ben yarışmayı seviyorum, Hollywood yıldızı olmak istemiyorum"
Lance Stroll, 'Hollywood yıldızı olmaya çalışmadığını' söyleyerek Las Vegas Grand Prix'sini eleştirdi.
Las Vegas GP, pilotları görüş anlamında ikiye ayırdı.
Örneğin son Dünya Şampiyonu Max Verstappen etkinliği özellikle de hafta öncesi yapılan töreni çok eleştirirken Lewis Hamilton bu görüşe karşı çıktı.
Çarşamba günkü törenle ilgili düşünceleri sorulan Stroll ise törenden pek hoşlanmadığını açıkça ifade etse de Las Vegas'ta yarışmanın spor için faydalarını anladığını belirtti.
Stroll, "Bu pek benim tarzım değil."
"Yani, biz yarış pilotlarıyız ve bazen işin 'Hollywood yıldızı' tarafına çok fazla girildiğini düşünüyorum. Ben sadece yarışmayı seviyorum, Hollywood yıldızı olmaya çalışmıyorum."
"Ancak sanırım spor ve takımlar için böyle yerlere gelmemiz harika, Amerikan pazarını geliştiriyoruz."
"Bunun iş için değeri çok büyük çünkü sponsor çekmek çok önemli. Belki daha fazla Amerikan sponsorluğu elde edebiliriz."
"Ama umarım sadece bu tür bir çabaya girip Formula 1'in saflığını kaybetmeyiz çünkü bir denge sağlamak güzel." dedi.
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