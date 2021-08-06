Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Türkiye GP'nin kaderi, Japonya GP'ye bağlı olabilir Sonraki / Ocon: "Alonso ile ilgili uyarılar doğru çıkmadı"
Formula 1 Haberler

Stroll: “Kural değişiklikleri, 2021’i Aston Martin için daha zor bir hale getirdi”

Çeviren:
Selin Elif Köse

Lance Stroll, Formula 1’in yeni aero kurallarının Aston Martin’in bu sezon beklenenden daha fazla zorlanmasına neden olduğunu düşünüyor.

Stroll: “Kural değişiklikleri, 2021’i Aston Martin için daha zor bir hale getirdi”

Silverstone merkezli takım, bu sezon Sebastian Vettel ile iki kez podyum pozisyonunda finiş görmeyi başardı. Fakat Alman pilot, geçtiğimiz Macaristan Grand Prix’si ardından aracında numune için yeterli miktarda yakıt olmadığı gerekçesiyle diskalifiye edilmiş ve Aston Martin ise bu kararı temyize götürmüştü.

Fakat bazı iyi yarışlara rağmen Aston Martin, sıklıkla podyum pozisyonları için mücadele ettikleri ve Sakhir Grand Prix’sinde galibiyet kazandıkları 2020 yılı sonrasında, bu momentumu 2021’e taşımayı başaramadıklarının farkında.

Takım, bu sezon için taban eğimi kurallarının değişmesinin düşük taban eğimine sahip araçları olan takımları, yüksek taban eğimine sahip rakiplerine kıyasla daha fazla etkilediğini pek çok kez belirtti.

Stroll de bu görüşe katılıyor ve yeni kuralların ilerlemelerindeki en büyük engel olduğunu düşünüyor. Fakat, sezonun ilk yarısında gelişmeler gösterdiklerine de inanıyor.

Kanadalı pilot, “Bence bu sezon, kesinlikle zorlayıcıydı. Bu, geçen senenin sonunda hedeflediğimiz şey değildi.”

“Fakat kural değişiklikleriyle ve diğer faktörler nedeniyle performansımıza bir darbe aldık ve bu sezonun başlangıcını daha zor bir hale getirdi.”

“Fakat olumlu noktalar da oldu. Bence takım olarak ileriye doğru adımlar attık ve sezonun başından beri aracı geliştirdik. Daha yapılacak çok yarış var ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Neler olacağını göreceğiz.” dedi.

Takım patronu Otmar Szafnauer ise mevcut kuralların gösterebilecekleri gelişimi sınırladığını düşünüyor.

Szafnauer, "Takım harika bir iş çıkardı ve yere basma gücü kaybını telafi etmek için usanmadan çalıştı.”

“Fakat ne yazık ki mevcut kurallar nedeniyle yapabileceklerimiz kısıtlı. Arka sürüş yüksekliğini artıramıyoruz.”

“Bu düşünüldüğünde, bence iyi bir iş çıkardık. Eski performansımızın bir kısmını yeniden kazansak da tamamını kazanamadık ve bunun iki sebebi var: birincisi, bu senenin aracı üzerinde harcayabileceğimiz zaman kısıtlı olması çünkü bu, önümüzdeki senin aracına mâl olabilir. Bu yüzden aracın arka sürüş yüksekliğini artırmak konusunda elimiz kolumuz bağlı. Bunu yapamayız.” ifadelerini kullandı.

Fakat bu kısıtlamalara rağmen Szafnauer, Aston Martin’in 2021’in ikinci yarısında araçtan daha fazlasını çıkarmasının mümkün olduğunu da belirtiyor.

Takım patronu, “Büyük güncellemeler getirmek yerine aracı daha iyi anlayarak, ufak ufak geliştireceğiz.”

“[Silverstone'daki] merkezimizdeki ekibimiz de 2022’ye odaklanıyor. Bence, aracı şu anki noktaya getirmekte harika bir iş çıkardılar. Neredeyse rüzgardan etkilenen her parçayı değiştirdiler.” diye ekledi.

paylaşım
yorumlar
Türkiye GP'nin kaderi, Japonya GP'ye bağlı olabilir

Önceki haber

Türkiye GP'nin kaderi, Japonya GP'ye bağlı olabilir

Sonraki haber

Ocon: "Alonso ile ilgili uyarılar doğru çıkmadı"

Ocon: "Alonso ile ilgili uyarılar doğru çıkmadı"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP'nin kaderi, Japonya GP'ye bağlı olabilir

2 s
2
Formula 1

Alpine, Ocon'un ani form düşüşünü tersine çevirecek ne buldu?

3 s
3
Formula 1

Steiner, Ralf'in Mick tepkisine yanıt verdi

8 s
4
Formula 1

Leclerc'in motoru nasıl kullanılamaz hâle geldi?

20 s
5
Formula 1

Williams: "Artık paralı pilotlara ihtiyacımız yok"

3 s
Son Haberler
Ocon: "Alonso ile ilgili uyarılar doğru çıkmadı"
F1

Ocon: "Alonso ile ilgili uyarılar doğru çıkmadı"

32dk
Stroll: “Kural değişiklikleri, 2021’i Aston Martin için daha zor bir hale getirdi”
F1

Stroll: “Kural değişiklikleri, 2021’i Aston Martin için daha zor bir hale getirdi”

1 s
Türkiye GP'nin kaderi, Japonya GP'ye bağlı olabilir
F1

Türkiye GP'nin kaderi, Japonya GP'ye bağlı olabilir

2 s
Alpine, Ocon'un ani form düşüşünü tersine çevirecek ne buldu?
F1

Alpine, Ocon'un ani form düşüşünü tersine çevirecek ne buldu?

3 s
Williams: "Artık paralı pilotlara ihtiyacımız yok"
F1

Williams: "Artık paralı pilotlara ihtiyacımız yok"

3 s
Son Videolar
Macaristan GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
31 Tem 2021

Macaristan GP grid pozisyonları

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:15
Formula 1
30 Tem 2021

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler

Seidl: 00:54
Formula 1
28 Tem 2021

Seidl: "Sprint yarışlarını spesifik pistlerde kullanmalıyız"

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Lance Stroll Daha fazlası
Lance Stroll
Stroll lastiğin neden patladığından emin değil Azerbaycan GP
Formula 1

Stroll lastiğin neden patladığından emin değil

Stroll: "Diğer araçlar şu anda bizden biraz daha hızlı" İspanya GP
Formula 1

Stroll: "Diğer araçlar şu anda bizden biraz daha hızlı"

Takım arkadaşı mücadeleleri: Bahreyn GP Bahreyn GP
Formula 1

Takım arkadaşı mücadeleleri: Bahreyn GP

Aston Martin Racing Daha fazlası
Aston Martin Racing
Aston Martin, Vettel'in ikinciliğini koruyabilecek mi? Macaristan GP
Formula 1

Aston Martin, Vettel'in ikinciliğini koruyabilecek mi?

Vettel, ulusal marştan önce ''Same Love'' tişörtünü çıkarmadığı için kınama aldı Macaristan GP
Formula 1

Vettel, ulusal marştan önce ''Same Love'' tişörtünü çıkarmadığı için kınama aldı

Vettel: ''Biraz hayal kırıklığına uğradım'' Macaristan GP
Formula 1

Vettel: ''Biraz hayal kırıklığına uğradım''

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP'nin kaderi, Japonya GP'ye bağlı olabilir
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP'nin kaderi, Japonya GP'ye bağlı olabilir

Alpine, Ocon'un ani form düşüşünü tersine çevirecek ne buldu?
Formula 1 Formula 1

Alpine, Ocon'un ani form düşüşünü tersine çevirecek ne buldu?

Steiner, Ralf'in Mick tepkisine yanıt verdi
Formula 1 Formula 1

Steiner, Ralf'in Mick tepkisine yanıt verdi

Leclerc'in motoru nasıl kullanılamaz hâle geldi?
Formula 1 Formula 1

Leclerc'in motoru nasıl kullanılamaz hâle geldi?

Williams: "Artık paralı pilotlara ihtiyacımız yok"
Formula 1 Formula 1

Williams: "Artık paralı pilotlara ihtiyacımız yok"

Ocon: "Alonso ile ilgili uyarılar doğru çıkmadı"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Alonso ile ilgili uyarılar doğru çıkmadı"

Stroll: “Kural değişiklikleri, 2021’i Aston Martin için daha zor bir hale getirdi”
Formula 1 Formula 1

Stroll: “Kural değişiklikleri, 2021’i Aston Martin için daha zor bir hale getirdi”

Resmi: Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor!

Son Haberler

Ocon: "Alonso ile ilgili uyarılar doğru çıkmadı"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Alonso ile ilgili uyarılar doğru çıkmadı"

Stroll: “Kural değişiklikleri, 2021’i Aston Martin için daha zor bir hale getirdi”
Formula 1 Formula 1

Stroll: “Kural değişiklikleri, 2021’i Aston Martin için daha zor bir hale getirdi”

Türkiye GP'nin kaderi, Japonya GP'ye bağlı olabilir
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP'nin kaderi, Japonya GP'ye bağlı olabilir

Alpine, Ocon'un ani form düşüşünü tersine çevirecek ne buldu?
Formula 1 Formula 1

Alpine, Ocon'un ani form düşüşünü tersine çevirecek ne buldu?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.