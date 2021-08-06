Stroll: “Kural değişiklikleri, 2021’i Aston Martin için daha zor bir hale getirdi”

Silverstone merkezli takım, bu sezon Sebastian Vettel ile iki kez podyum pozisyonunda finiş görmeyi başardı. Fakat Alman pilot, geçtiğimiz Macaristan Grand Prix’si ardından aracında numune için yeterli miktarda yakıt olmadığı gerekçesiyle diskalifiye edilmiş ve Aston Martin ise bu kararı temyize götürmüştü.

Fakat bazı iyi yarışlara rağmen Aston Martin, sıklıkla podyum pozisyonları için mücadele ettikleri ve Sakhir Grand Prix’sinde galibiyet kazandıkları 2020 yılı sonrasında, bu momentumu 2021’e taşımayı başaramadıklarının farkında.

Takım, bu sezon için taban eğimi kurallarının değişmesinin düşük taban eğimine sahip araçları olan takımları, yüksek taban eğimine sahip rakiplerine kıyasla daha fazla etkilediğini pek çok kez belirtti.

Stroll de bu görüşe katılıyor ve yeni kuralların ilerlemelerindeki en büyük engel olduğunu düşünüyor. Fakat, sezonun ilk yarısında gelişmeler gösterdiklerine de inanıyor.

Kanadalı pilot, “Bence bu sezon, kesinlikle zorlayıcıydı. Bu, geçen senenin sonunda hedeflediğimiz şey değildi.”

“Fakat kural değişiklikleriyle ve diğer faktörler nedeniyle performansımıza bir darbe aldık ve bu sezonun başlangıcını daha zor bir hale getirdi.”

“Fakat olumlu noktalar da oldu. Bence takım olarak ileriye doğru adımlar attık ve sezonun başından beri aracı geliştirdik. Daha yapılacak çok yarış var ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Neler olacağını göreceğiz.” dedi.

Takım patronu Otmar Szafnauer ise mevcut kuralların gösterebilecekleri gelişimi sınırladığını düşünüyor.

Szafnauer, "Takım harika bir iş çıkardı ve yere basma gücü kaybını telafi etmek için usanmadan çalıştı.”

“Fakat ne yazık ki mevcut kurallar nedeniyle yapabileceklerimiz kısıtlı. Arka sürüş yüksekliğini artıramıyoruz.”

“Bu düşünüldüğünde, bence iyi bir iş çıkardık. Eski performansımızın bir kısmını yeniden kazansak da tamamını kazanamadık ve bunun iki sebebi var: birincisi, bu senenin aracı üzerinde harcayabileceğimiz zaman kısıtlı olması çünkü bu, önümüzdeki senin aracına mâl olabilir. Bu yüzden aracın arka sürüş yüksekliğini artırmak konusunda elimiz kolumuz bağlı. Bunu yapamayız.” ifadelerini kullandı.

Fakat bu kısıtlamalara rağmen Szafnauer, Aston Martin’in 2021’in ikinci yarısında araçtan daha fazlasını çıkarmasının mümkün olduğunu da belirtiyor.

Takım patronu, “Büyük güncellemeler getirmek yerine aracı daha iyi anlayarak, ufak ufak geliştireceğiz.”

“[Silverstone'daki] merkezimizdeki ekibimiz de 2022’ye odaklanıyor. Bence, aracı şu anki noktaya getirmekte harika bir iş çıkardılar. Neredeyse rüzgardan etkilenen her parçayı değiştirdiler.” diye ekledi.