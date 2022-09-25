Stroll: "Küçükken Alonso'ya 'kötü adam' gözüyle bakıyordum"
Lance Stroll, küçükken Michael Schumacher taraftarı olduğu için "kötü adam" gözüyle baktığı Fernando Alonso ile takım arkadaşı olacağı için heyecanlı.
Fernando Alonso, 2005 yılında Kimi Raikkonen'i geçerek şampiyonluğa ulaştığında Lance Stroll henüz yedi yaşındaydı. Alonso ertesi yıl Michael Schumacher ile kıyasıya bir rekabete girdi ve arka arkaya ikinci şampiyonluğunu kazandı.
Bu dönemde Schumacher'i desteklediğini söyleyen Stroll, Alonso'yu 'hikayenin kötü adamı' olarak gördüğünü belirtti.
Gelecek yıl ikili Aston Martin'de takım arkadaşı olacak ve Stroll, bunun için oldukça heyecanlandığını söylüyor.
Stroll, "Fernando'yu şampiyon olduğu dönemde, [Michael] Schumacher'e karşı savaştığı zamanlarda televizyondan seyrediyordum."
"Schumacher hayranıydım ve Fernando benim gözümde kötü adamdı! Altı yaşındaydım ve o benim için filmdeki gibi kötü adamdı."
"Yine de onu izlemek her zaman heyecan vericiydi. Hâlâ da öyle. Şu anda griddeki en iyi sürücülerden biri olduğunu düşünüyorum."
"Yaklaşık 42 yaşında olmasına rağmen hâlâ çok iyi. Onunla yarışmak heyecanlı olacak." dedi.
Stroll, geride kalan 1.5 yıllık süreçte Sebastian Vettel ile takım arkadaşıydı ve genel anlamda Alman pilotla aynı tempoyu tutturmakta zorlandı.
Lance Stroll, Luca Furbatto, Aston Martin
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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