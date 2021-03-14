Stroll, kendisi adına sorunsuz geçen seanstan memnun

Lance Stroll, Bahreyn testinin ikinci gününde, öğleden sonra piste çıktı ve 1:30.460'lık derecesiyle üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Lance Stroll, 71 tur atarak bir yarış mesafesini geride bıraktı ve kendisi adına güçlü bir seans geçirdi.

Stroll, "Sebastian'ın teknik sorunlar yaşamasından ötürü zorlu geçen ve çok az tur atabildiğimiz sabah seansının ardından, genel anlamda çok olumlu bir öğleden sonra oldu."

"Aslında pist şartları o kadar da kolay değildi ve hâlâ çok rüzgar vardı. Ancak bu koşullarda bile, piste geri dönmek ve çok fazla tur atmak harikaydı."

"Öğleden sonra her şey plana göre gitti ve ana işleri yerine getirerek, belirlediğimiz programı tamamlamış olduk. Pazar günü yapılacak çok şey var, ancak sağlam bir öğleden sonra geçirdiğimiz için mutlu hissediyorum." dedi.

Sebastian Vettel ise vites kutusu sorunu nedeniyle 10 tur atabildi ve seansı son sırada tamamladı.

"Benim için çok yoğun bir gün değildi. Sabah, piste çıktıktan kısa bir süre sonra vites kutusu problemi yaşadık ve aracı garajda tutmak zorunda kaldık. Çocuklar yeni bir vites kutusuna geçebilmek adına büyük bir iş yaptılar ve bu sayede sabah seansının sonunda piste çıkmayı başardım."

"Maalesef çok az tur atabildim. Elbette çok az tur atmak mükemmel bir şey değil, çünkü iki hafta sonraki yarış için buraya geri dönmeden önce, önümde sadece bir test gün kaldı ve hâlâ bu yeni araç hakkında çok şey öğreniyorum."

"Neyse ki öğleden sonra işler biraz daha iyi gitti ve Lance, bize bazı önemli bilgiler getirdi. Umarım pazar günü kendi açımızdan daha sorunsuz geçer."