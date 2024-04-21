Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"
Aston Martin pilotu Lance Stroll, Çin'de Daniel Ricciardo'ya çarpmasının "kendi hatası" olmadığına inanıyor.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Lance Stroll, güvenlik aracı pistten çıkarken frenleme noktasında Daniel Ricciardo'ya arkadan çarpmıştı.
Sonrasında yarıştan çekilen Stroll, günü şöyle yorumladı: "Bugün iyi bir sonuç almak istiyorduk."
"Yumuşak lastikler başlangıçta iyi performans gösterdi ve ben de puan barajına girmek için birkaç kritik geçiş yaptım."
"Sanal güvenlik aracı altında doğru zamanda pite girdik ve sanırım dokuzuncu sırayı elde edecektik."
"Ardından Güvenlik Aracı çıktı."
"Öndeki tüm araçların aniden yavaşlamasıyla zincirleme bir tepki oluştu. Tepki vermek ve Daniel ile temastan kaçınmak için yeterli zamanım yoktu."
"Sinir bozucu çünkü cezayı ben aldım ama kazaya öndeki araçlardan birinin aniden fren yapması neden oldu."
"Ön kanat değişiminden sonra sonuncuyduk, bu da yarışımızın fiilen bittiği anlamına geliyordu."
"Puan kaybetmek üzücü ama Miami'deki bir başka Sprint hafta sonu öncesinde iyice toparlanacağız."
Stroll'ün Ricciardo'ya çarptıktan sonra "aptal" dediği görüldü.
Stroll, "Ona yönelik değil. Herkes frene bastı ve benim önümdeki adam oydu. Yani onun frene bastığını sanmıyorum, bu bir zincirleme etkiydi.
"Sonuç olarak Ricciardo'ya çarptığım için ceza aldım fakat her şey normal giderken durduk yere ona çarpmadım."
"Gerçekten garip bir zincirleme etkisi vardı. Hakemlerin bunu biraz daha fazla dikkate aldığını görmek isterdim." dedi.
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Piastri: "Zorlanacağımızı düşündüğümüz hafta sonunu iyi geçirdik"
Krack: "Stroll'e verilen ceza çok ağır"
Rosberg: "Norris kesinlikle geleceğin dünya şampiyonu"
Ferrari, pazar günü neden yavaş kaldığı sorusuna yanıt arıyor
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar