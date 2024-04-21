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Formula 1 Çin GP

Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"

Aston Martin pilotu Lance Stroll, Çin'de Daniel Ricciardo'ya çarpmasının "kendi hatası" olmadığına inanıyor.

Ezel Tan
Lance Stroll, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lance Stroll, güvenlik aracı pistten çıkarken frenleme noktasında Daniel Ricciardo'ya arkadan çarpmıştı.

Sonrasında yarıştan çekilen Stroll, günü şöyle yorumladı: "Bugün iyi bir sonuç almak istiyorduk."

"Yumuşak lastikler başlangıçta iyi performans gösterdi ve ben de puan barajına girmek için birkaç kritik geçiş yaptım."

"Sanal güvenlik aracı altında doğru zamanda pite girdik ve sanırım dokuzuncu sırayı elde edecektik."

"Ardından Güvenlik Aracı çıktı."

"Öndeki tüm araçların aniden yavaşlamasıyla zincirleme bir tepki oluştu. Tepki vermek ve Daniel ile temastan kaçınmak için yeterli zamanım yoktu."

"Sinir bozucu çünkü cezayı ben aldım ama kazaya öndeki araçlardan birinin aniden fren yapması neden oldu."

"Ön kanat değişiminden sonra sonuncuyduk, bu da yarışımızın fiilen bittiği anlamına geliyordu."

"Puan kaybetmek üzücü ama Miami'deki bir başka Sprint hafta sonu öncesinde iyice toparlanacağız."

Stroll'ün Ricciardo'ya çarptıktan sonra "aptal" dediği görüldü.

Stroll, "Ona yönelik değil. Herkes frene bastı ve benim önümdeki adam oydu. Yani onun frene bastığını sanmıyorum, bu bir zincirleme etkiydi.

"Sonuç olarak Ricciardo'ya çarptığım için ceza aldım fakat her şey normal giderken durduk yere ona çarpmadım."

"Gerçekten garip bir zincirleme etkisi vardı. Hakemlerin bunu biraz daha fazla dikkate aldığını görmek isterdim." dedi.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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