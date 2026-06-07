Stroll: "Kaza anında araç beni resmen duvara itti"
Lance Stroll, Monako Grand Prix’sinde yaşadığı teknik sorunların özellikle motor freni kaynaklı olduğunu söylerken, aracın yarış boyunca tutarsız davrandığını ifade etti.
Lance Stroll, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Lance Stroll, Monaco Grand Prix’sinin 60. turunda yaptığı kaza ile yarışa veda etti.
Kanadalı pilot, sokak pistinin son sektöründe, Antony Noghes (19. viraj) çıkışında bariyerlere çarptı ve bu kaza nedeniyle Safety Car piste girdi. Stroll, telsizden iyi olduğunu doğruladı.
Yarışın ardından konuşan Stroll, "Tüm yarış boyunca motor freni sorunları yaşadık. Aslında bunu sezonun başından beri yaşıyoruz."
Lance Stroll, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
"Kaza anında araç resmen beni duvara doğru itti. Gaz pedalı sanki takılı kalmış gibiydi." dedi.
Stroll, hafta sonunun ardından takımın bu sorunları çözmek için çalışacağını belirtti. "Neler olacağını zaman gösterecek."
"Nasıl toparlayabileceğimize bakacağız ve aracı geliştirmeye çalışacağız."
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