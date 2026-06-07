Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Monako GP

Stroll: "Kaza anında araç beni resmen duvara itti"

Lance Stroll, Monako Grand Prix’sinde yaşadığı teknik sorunların özellikle motor freni kaynaklı olduğunu söylerken, aracın yarış boyunca tutarsız davrandığını ifade etti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Lance Stroll, Monaco Grand Prix’sinin 60. turunda yaptığı kaza ile yarışa veda etti.

Kanadalı pilot, sokak pistinin son sektöründe, Antony Noghes (19. viraj) çıkışında bariyerlere çarptı ve bu kaza nedeniyle Safety Car piste girdi. Stroll, telsizden iyi olduğunu doğruladı.

Yarışın ardından konuşan Stroll, "Tüm yarış boyunca motor freni sorunları yaşadık. Aslında bunu sezonun başından beri yaşıyoruz."

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Kaza anında araç resmen beni duvara doğru itti. Gaz pedalı sanki takılı kalmış gibiydi." dedi.

Stroll, hafta sonunun ardından takımın bu sorunları çözmek için çalışacağını belirtti. "Neler olacağını zaman gösterecek."

"Nasıl toparlayabileceğimize bakacağız ve aracı geliştirmeye çalışacağız."

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Norris: “Aracı Mercedes’in yaptığı gibi çok yönlü geliştirmeliyiz”

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Zeynep Taş

Russell: "Kontrolüm dışında olan şeyler yüzünden 40 puan kaybettim"

Formula 1
Formula 1
Russell: "Kontrolüm dışında olan şeyler yüzünden 40 puan kaybettim"

Leclerc: "Hiç böyle bir problem yaşamamıştım, dört frenin üçü çalışmıyordu"

Formula 1
Formula 1
Monako GP
Leclerc: "Hiç böyle bir problem yaşamamıştım, dört frenin üçü çalışmıyordu"

Hamilton: "Monako'da ikinci olmak harika bir his!"

Formula 1
Formula 1
Monako GP
Hamilton: "Monako'da ikinci olmak harika bir his!"

Son Haberler

FIA kararlarını açıkladı: Hadjar podyumda, Perez Cadillac’ın ilk puanını kaybetti

Formula 1
F1 Formula 1
Monako GP
FIA kararlarını açıkladı: Hadjar podyumda, Perez Cadillac’ın ilk puanını kaybetti

Sainz: "İnsanların aptalca riskler alması yarışımı mahvetti"

Formula 1
F1 Formula 1
Monako GP
Sainz: "İnsanların aptalca riskler alması yarışımı mahvetti"

Russell: "Kontrolüm dışında olan şeyler yüzünden 40 puan kaybettim"

Formula 1
F1 Formula 1
Russell: "Kontrolüm dışında olan şeyler yüzünden 40 puan kaybettim"

Monako kaosu yarışın ardından devam ediyor: Hadjar hakemler kuruluna çağırıldı

Formula 1
F1 Formula 1
Monako GP
Monako kaosu yarışın ardından devam ediyor: Hadjar hakemler kuruluna çağırıldı

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle