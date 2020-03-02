Stroll: "Kariyerimin en iyi sezon öncesi testiydi"

Racing Point’in 2020 aracı geçen yılki Mercedes’e benziyor ve piste çıktıkları ilk andan itibaren güçlü bir performans gösterdikleri için gridin en çok tartışılan takımlarından birisi konumundalar.

Testlerdeki en iyi zamanını C3 lastikle atan Stroll, genel klasmanda 16. sırada yer almıştı ve testlerin en çok tur atan 17. ismiydi.

Diğer tarafta Sergio Perez, C5 lastikle yedinci en hızlı zamanı yaptığı gibi, testlerin en çok tur atan dördüncü ismi oldu.

Testlerin ardından konuşan Stroll, "Henüz ilk günlerdeyiz. Kış boyunca bu paketi Barselona'ya getirme konusunda harika bir iş çıkardık ve Melbourne'dan önce biraz daha hız bulmak için çok çalışacağız. Amacımız bu. Neler olacağını sadece Melbourne'da göreceğiz. Önümüzde üç hafta var daha var ve Formula 1'de üç hafta içinde çok şey olabilir."

“Test yaparken heyecanlanmak çok kolay ama asla diğerlerinin ne yaptığını bilemezsiniz, ama araçta kendimi iyi hissediyorum ve bu en önemli bir şey. Avustralya'da diğerlerine göre nerede olduğumuzu göreceğiz. ” dedi.

Öğleden sonraki yarış simülasyonunun da Vettel ile benzer olduğunun hatırlatılması üzerine Stroll: “Evet, bu umut verici ama ne yaptıklarını bilmiyorum. Avustralya’ya gittiğimizde ne yapacağımızı göreceğiz. ”

“Harika bir ekibimiz ve herkes aracı geliştirmede harika bir iş çıkardı. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve sanırım geçen yıl zor bir yıldı. Ancak şimdi 2018'den 2019'a yaptığımız tüm değişikliklerin karşılığını almaya başlıyoruz."

"Aracı hem kısa hem de uzun şartlarda denge olarak geliştirmeyi başardık ve takım testler boyunca harikaydı."

"Testlerde önceki yıllara göre daha az vakit geçirmek tuhaftı, ama şu ana kadarki en iyi sezon öncesi testim olduğunu söyleyebilirim. Artık yarışmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

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