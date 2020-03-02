Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
10 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
31 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
80 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
116 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
137 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
151 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
179 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
186 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
200 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
207 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
220 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
235 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
242 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
256 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
270 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Stroll: "Kariyerimin en iyi sezon öncesi testiydi"

paylaşım
yorumlar
Stroll: "Kariyerimin en iyi sezon öncesi testiydi"
Ekleyen:
, Editör
2 Mar 2020 05:51

Lance Stroll, Barcelona testlerinin kariyerinin en iyi sezon öncesi testi olduğunu söyledi ve RP20'den övgüyle bahsetti.

Racing Point’in 2020 aracı geçen yılki Mercedes’e benziyor ve piste çıktıkları ilk andan itibaren güçlü bir performans gösterdikleri için gridin en çok tartışılan takımlarından birisi konumundalar.

Testlerdeki en iyi zamanını C3 lastikle atan Stroll, genel klasmanda 16. sırada yer almıştı ve testlerin en çok tur atan 17. ismiydi.

Diğer tarafta Sergio Perez, C5 lastikle yedinci en hızlı zamanı yaptığı gibi, testlerin en çok tur atan dördüncü ismi oldu.

Testlerin ardından konuşan Stroll, "Henüz ilk günlerdeyiz. Kış boyunca bu paketi Barselona'ya getirme konusunda harika bir iş çıkardık ve Melbourne'dan önce biraz daha hız bulmak için çok çalışacağız. Amacımız bu. Neler olacağını sadece Melbourne'da göreceğiz. Önümüzde üç hafta var daha var ve Formula 1'de üç hafta içinde çok şey olabilir."

“Test yaparken heyecanlanmak çok kolay ama asla diğerlerinin ne yaptığını bilemezsiniz, ama araçta kendimi iyi hissediyorum ve bu en önemli bir şey. Avustralya'da diğerlerine göre nerede olduğumuzu göreceğiz. ” dedi.

Öğleden sonraki yarış simülasyonunun da Vettel ile benzer olduğunun hatırlatılması üzerine Stroll: “Evet, bu umut verici ama ne yaptıklarını bilmiyorum. Avustralya’ya gittiğimizde ne yapacağımızı göreceğiz. ”

“Harika bir ekibimiz ve herkes aracı geliştirmede harika bir iş çıkardı. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve sanırım geçen yıl zor bir yıldı. Ancak şimdi 2018'den 2019'a yaptığımız tüm değişikliklerin karşılığını almaya başlıyoruz."

"Aracı hem kısa hem de uzun şartlarda denge olarak geliştirmeyi başardık ve takım testler boyunca harikaydı."

"Testlerde önceki yıllara göre daha az vakit geçirmek tuhaftı, ama şu ana kadarki en iyi sezon öncesi testim olduğunu söyleyebilirim. Artık yarışmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Alakalı video

Sonraki haber
Vettel: "Mercedes hem tek turda hem de yarış temposunda daha hızlı"

Önceki haber

Vettel: "Mercedes hem tek turda hem de yarış temposunda daha hızlı"

Sonraki haber

Avustralya GP, koronavirüs korkularına rağmen yapılacak!

Avustralya GP, koronavirüs korkularına rağmen yapılacak!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
10 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
18:00
12:00
FP2
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
22:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
20:00
14:00
Sıralama
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
17:00
Yarış
Cmt 14 Mar
Paz 15 Mar
22:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: "Mercedes hem tek turda hem de yarış temposunda daha hızlı"

2
Formula 1

Ricciardo, Barcelona'da yeni Renault'nun neredeyse tüm potansiyelini çıkarmış

3
Formula 1

Analiz: FIA'nın Ferrari bombasının arkasında ne var?

4
Formula 1

Mercedes pilotları, DAS'ın Avustralya'da kullanılacağından emin değil

5
Formula 1

Sainz: "Racing Point tam potansiyelini saklıyor"

Son Videolar

Ferrari'nin güç ünitesi yasal değil miydi? 03:27
Formula 1

Ferrari'nin güç ünitesi yasal değil miydi?

2. Barcelona testleri 3. gün özeti 03:16
Formula 1

2. Barcelona testleri 3. gün özeti

Teknik analiz: Red Bull RB16 süspansiyon 01:52
Formula 1

Teknik analiz: Red Bull RB16 süspansiyon

2. Barcelona testleri 2. gün özeti 03:49
Formula 1

2. Barcelona testleri 2. gün özeti

2. Barcelona testleri 1. gün özeti 04:13
Formula 1

2. Barcelona testleri 1. gün özeti

Son Haberler

Avustralya GP, koronavirüs korkularına rağmen yapılacak!
F1

Avustralya GP, koronavirüs korkularına rağmen yapılacak!

Stroll: "Kariyerimin en iyi sezon öncesi testiydi"
F1

Stroll: "Kariyerimin en iyi sezon öncesi testiydi"

Vettel: "Mercedes hem tek turda hem de yarış temposunda daha hızlı"
F1

Vettel: "Mercedes hem tek turda hem de yarış temposunda daha hızlı"

Ricciardo, Barcelona'da yeni Renault'nun neredeyse tüm potansiyelini çıkarmış
F1

Ricciardo, Barcelona'da yeni Renault'nun neredeyse tüm potansiyelini çıkarmış

Mercedes pilotları, DAS'ın Avustralya'da kullanılacağından emin değil
F1

Mercedes pilotları, DAS'ın Avustralya'da kullanılacağından emin değil

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
21 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.