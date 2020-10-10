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Formula 1 / Eifel GP / Son dakika

Stroll, iyi hissetmediği için 3. antrenmana çıkamadı, Hulkenberg çağrıldı!

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Stroll, iyi hissetmediği için 3. antrenmana çıkamadı, Hulkenberg çağrıldı!
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Racing Point, Lance Stroll'ün Eifel GP 3. antrenman seansında kendisini iyi hissetmediği için yer almayacağını açıkladı.

Dün yapılması planlanan ilk iki antrenman seansı, sis nedeniyle yapılamamıştı. Bunun üzerine Nürburgring'deki ilk sürüşler, bugünkü 3. antrenman seansı ile başladı.

Türkiye saati ile 13:00'da başlayan antrenman seansında pilotlar, kuru zeminde hemen piste çıktılar ancak Racing Point pilotu Stroll piste çıkamadı.

Stroll'un kendisini iyi hissetmediğinin açıklanması üzerine kendisinin COVID-19 olabileceği iddiaları gündeme geldi. FIA, Stroll'un COVID olmadığını açıkladı.

Racing Point, Stroll'un yarışıp yarışamayacağına seanstan sonra karar verileceğini duyurdu.

Racing Point'te daha önce Sergio Perez virüs kapmıştı ve onun yerine Nico Hulkenberg yarıştı. Stroll yarışamazsa, muhtemelen onun yerine yine Hulkenberg yarışacak. 

Movistar'a göre Hulkenberg bu sabah acil bir test yaptırdı. Hulkenberg'in 3. antrenman esnasında piste geldiği görüntülendi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Eifel GP
Pilotlar Lance Stroll
Takımlar Racing Point
Editör Abdullah Çelik

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