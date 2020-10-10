Stroll, iyi hissetmediği için 3. antrenmana çıkamadı, Hulkenberg çağrıldı!

Dün yapılması planlanan ilk iki antrenman seansı, sis nedeniyle yapılamamıştı. Bunun üzerine Nürburgring'deki ilk sürüşler, bugünkü 3. antrenman seansı ile başladı.

Türkiye saati ile 13:00'da başlayan antrenman seansında pilotlar, kuru zeminde hemen piste çıktılar ancak Racing Point pilotu Stroll piste çıkamadı.

Stroll'un kendisini iyi hissetmediğinin açıklanması üzerine kendisinin COVID-19 olabileceği iddiaları gündeme geldi. FIA, Stroll'un COVID olmadığını açıkladı.

Racing Point, Stroll'un yarışıp yarışamayacağına seanstan sonra karar verileceğini duyurdu.

Racing Point'te daha önce Sergio Perez virüs kapmıştı ve onun yerine Nico Hulkenberg yarıştı. Stroll yarışamazsa, muhtemelen onun yerine yine Hulkenberg yarışacak.

Movistar'a göre Hulkenberg bu sabah acil bir test yaptırdı. Hulkenberg'in 3. antrenman esnasında piste geldiği görüntülendi.