Stroll: "İyi görünüyoruz"

Aston Martin pilotları cuma günü gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında sekizinci ve 10. en iyi zamanı yapmışlardı.

Stroll, takım arkadaşının iki sıra ardında yer alsa da seans içerisinde iyi bir tempo ortaya koydu ve aracından memnun görünüyordu.

Seansın ardından konuşan Kanadalı pilot şöyle dedi: "Takımlar birbirlerine çok yakınlar fakat Hungaroring'de bunun olması zaten bekleniyordu."

"Bu pistte sürüş yapmak her zaman çok eğlenceli oluyor ve bu yüzden geri döndüğüm için çok mutluyum."

"Bugün, özellikle lastiklerle ilgili çok fazla şey öğrendik. İkinci seanstaki uzun sürüşlerde oldukça fazla lastik aşınması vardı fakat bu, genellikle Macaristan'da yaşanan bir şey."

"Araçta tek bir turda kendimi iyi hissettim ancak her zaman geliştirilecek alanlar vardır. Hafta sonuna iyi bir başlangıç ​​yaptık ve sıralama turlarını sabırsızlıkla bekliyorum."

"Biraz yağmur yağarsa heyecan verici olabilir."

Sebastian Vettel ise seansı sekizinci sırada tamamladı ve genel olarak mutlu görünse de, geliştirebilecekleri şeyler olduğunu dile getirdi.

"İyi bir gün geçirdik ve bence sıralama turlarını, cuma gününü bitirdiğimiz yerde tamamlarsak, bunun muhtemelen bizim için iyi bir sonuç olacağını düşünüyorum. Fakat elbette daha fazlasını istiyoruz ve o yüzden gece yaptığımız çalışmalarda, neler bulabileceğimize bir bakacağız."

"Öğleden sonraki en hızlı turum iyiydi ancak biraz daha fazlası mümkündü. Bu pistte eğer güvene sahipseniz fark yaratabilirsiniz."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, in the pits during practice

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images