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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Stroll: "İyi bir iş yaparsak, her hafta sonu puan alabilecek durumdayız"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin pilotu Lance Stroll, her şeyi doğru yaptıkları takdirde her hafta sonu puan alabileceklerini ve bunun Meksika için de aynı olduğunu belirtti.

Stroll: "İyi bir iş yaparsak, her hafta sonu puan alabilecek durumdayız"

Bu yıl değişen kurallarla birlikte düzenli olarak puan almakta zorlanan Aston Martin, yıl boyunca Alpine, AlphaTauri ve bazen Alfa Romeo'nun içerisinde bulunduğu gruptaydı.

Takım son yarışlarda biraz daha iyi görünüyordu ve özellikle Amerika'daki tempoları iyiydi. Ancak bunu yarı sonucuna dönüştüremediler.

Şanssız hafta sonunun ardından Meksika GP öncesi konuşan Stroll, Mexico City'e dönmekten memnun olduğunu ve her hafta sonu puan alabilecek seviyede olduklarını belirtti.

Stroll, "Meksika'ya geri dönmek harika. Burası harika bir pist. Her zaman taraftarlardan gelen harika enerji ile heyecanlı bir hafta sonu oluyor ve geçen yıl özlediğim bir yerdi. Buraya dönmek harika, geçmişte burayla ilgili güzel anılarım var."

"2017'de burada güzel bir yarış çıkarmıştım ve sanırım altıncı olmuştum. Burası her zaman sürüş yapmaktan keyif aldığım bir yer aldı. Pistin çok yüksek bir rakımda olması ve bu sebeple de çok daha az yere basma gücü olması olması nedeniyle durum her zaman zorlayıcı ama eğlenceli oluyor. Bunu gittiğimiz hiçbir yerde göremiyoruz. Yani geri dönmek güzel ve hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bu hafta sonu puan için savaşabiliriz. Bence iyi bir iş yaptığımız takdirde her hafta sonu puan alabilecek durumdayız. Orta gruptaki mücadele çok yakın ve pistten piste durum değişiyor. Bazen Alpine'e kıyasla avantajımız olduğunu düşünüyorum ve diğerlerinde ise onlar hızlı oluyor. Fakat bu hafta sonu nasıl olacağı göreceğiz. Umarım biraz puan alabiliriz."

"Son yarış Amerika'da cuma günü araçtan çok memnundum. Hafta sonu boyunca iyi bir tempomuz vardı. Maalesef sıralama turlarındaki ilk bölümde, çifte sarı bayrak vardı ve bu yüzden pistin iyileştiği ikinci bölümde tur atamadık. Bu da bizi oyun dışında bıraktı."

"Pazar günü temas da bizi geriye düşürdü ve çok hasar vardı. Bizim için bir tür hasar sınırlama yarışına döndü. Araçta kendimi iyi hissediyordum ve bence iyi bir potansiyel de vardı ama artık yeni bir hafta sonundayız. Kalan yarışları sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Mick Schumacher, Haas VF-21

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Mick Schumacher, Haas VF-21

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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