Stroll, 'istenmeyen bir rekorun' yeni sahibi oldu
Amerika Grand Prix'sinin ardından Lance Stroll, en hızlı turu atmadan en çok yarış startı alma rekorunun sahibi oldu.
Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, on the grid
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Bu rekor daha önce, son yarışına 2000 sezonunun sonunda çıkan Johnny Herbert'e aitti.
Stroll, şu ana kadar katıldığı 162 yarışta hiç en hızlı turu atamadı ve Amerika Grand Prix'sinin ardından rekoru Herbert'ten devraldı.
Aston Martin pilotu ayrıca Austin'de gerçekleşen yarışı 15. sırada tamamlayarak üst üste altıncı yarışını da puan alamadan noktalamış oldu.
En hızlı turu atmadan en çok yarışan pilotlar:
|#
|Pilot
|Yarış Sayısı
|1
|Lance Stroll
|162
|2
|Johnny Herbert
|161
|3
|Martin Brundle
|158
|4
|Olivier Panis
|158
|5
|Eddie Cheeever
|132
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