Stroll, 'istenmeyen bir rekorun' yeni sahibi oldu

Bu rekor daha önce, son yarışına 2000 sezonunun sonunda çıkan Johnny Herbert'e aitti.

Stroll, şu ana kadar katıldığı 162 yarışta hiç en hızlı turu atamadı ve Amerika Grand Prix'sinin ardından rekoru Herbert'ten devraldı.

Aston Martin pilotu ayrıca Austin'de gerçekleşen yarışı 15. sırada tamamlayarak üst üste altıncı yarışını da puan alamadan noktalamış oldu.

En hızlı turu atmadan en çok yarışan pilotlar: