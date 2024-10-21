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Formula 1 Amerika GP

Stroll, 'istenmeyen bir rekorun' yeni sahibi oldu

Amerika Grand Prix'sinin ardından Lance Stroll, en hızlı turu atmadan en çok yarış startı alma rekorunun sahibi oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, on the grid

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, on the grid

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu rekor daha önce, son yarışına 2000 sezonunun sonunda çıkan Johnny Herbert'e aitti.

Stroll, şu ana kadar katıldığı 162 yarışta hiç en hızlı turu atamadı ve Amerika Grand Prix'sinin ardından rekoru Herbert'ten devraldı.

Aston Martin pilotu ayrıca Austin'de gerçekleşen yarışı 15. sırada tamamlayarak üst üste altıncı yarışını da puan alamadan noktalamış oldu.

En hızlı turu atmadan en çok yarışan pilotlar:

# Pilot Yarış Sayısı
1 Lance Stroll 162
2 Johnny Herbert 161
3 Martin Brundle 158
4 Olivier Panis 158
5 Eddie Cheeever 132

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