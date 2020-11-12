Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
12 Saat
:
00 Dakika
:
19 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Stroll: "Imola hakemleri olayında 'olabildiğince güvenli' oldum"

paylaşım
yorumlar
Stroll: "Imola hakemleri olayında 'olabildiğince güvenli' oldum"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Imola'da iki Formula 1 hakeminin yanından çok yakın bir şekilde geçen Lance Stroll kendisinin "olabildiğince güvenli ve dikkatli" olduğunu, ancak bu olayın incelenmesi gerektiğini söyledi.

İki hafta önce yapılan Emilia Romagna Grand Prix'sinde Stroll'ün aracının kamera üstü görüntülerinde Racing Point pilotunun güvenlik aracının arkasında hızlı bir şekilde, pist üzerinde bulunan iki hakemin yanından geçtiği görüldü.

Stroll, yediği turu geri almak için herkesin önüne geçti, ancak Kanadalı pilot Acqua Minerali virajının girişinde, asfaltın hemen ucunda, George Russell'ın yaşadığı kazayı temizleyen iki hakem ile karşı karşıya kaldı. 

Bu olay, ortada olan önlemler ve güvenlik prosedürleri hakkında tartışmalara neden oldu, FIA'nın bu konuyu değerlendirme altına alması bekleniyor.

Bu hafta sonu yapılacak Türkiye Grand Prix'si öncesinde konu hakkında konuşan Stroll, hakemlerin pistin kenarında olduğunun kendisine belirtilmediğini, ancak hakemlerin orada olduklarını gördüğü anda güvenlik amacıyla anında yavaşladığını söyledi. 

Stroll'ün açıklaması şu şekilde: "Hayır, onların orada olduğuna dair bir uyarıda bulunulmadı."

"Bana verilen mesajda tur bindirilen araçların güvenlik aracını geçebileceği ve diğer araçlara yakınlaşabileceği söylendi."

"Tabii ki de pistte hakemi gördüm ve anında ayağımı gazdan çekip yavaşladım, pistin o bölümünde olabildiğince güvenli olmaya çalıştım."

"Ancak bana herhangi bir uyarı yapılmamıştı ve güvenlik aracını geçip trafiğe katılacağıma dair mesaj verildikten sonra pistte herhangi birinin olmasını beklemiyordum."

"Neyse ki orada kötü bir şey olmadı."

"Ancak kesinlikle bu sorunun üzerinden geçmemiz gerekiyor ve bunun gibi bir şeyin tekrardan yaşanmadığından emin olmamız gerekiyor."

GDPA yöneticisi Romain Grosjean ise pistin özellikle bu kadar hızlı bir bölümünde hakemlerin olmasının sürpriz olduğunu ve bu konunun Cuma günü yapılacak sürücü toplantısında yarış direktörü Michael Masi ile tartışılacağını söyledi. 

Fransız pilotun açıklamaları şu şekilde: "Daha iyi ne yapabilirdim bilmiyorum, ancak pistte çok hızlı gittiğimiz bir yerde hakemlerin olmasından dolayı biraz şaşırdım."

"Özellikle pistin oldukça kör bir noktasında bunun olması oldukça kötü oldu ve aynı zamanda yarışın bir an önce başlaması için oldukça hızlı hareket ediyorlardı."

"Bunu sürücüler toplantısında dile getirebiliriz, en azından nelerin olacağını gördüğümüzden emin olmak için doğru iletişimi kurduğumuzu bilmeliyiz."

"Çok da büyük bir sorun değil. Sanırım o anda biraz sürpriz oldu ve pistte insanların olduğunu görüp sürüş yapmak hiçbir zaman hoş değil."

"Pistte olan insanlar için çok hızlı gelen araçları görmek de hiç hoş değil, çünkü sanırım o sırada biz turumuzu geri alıyorduk ve yarış başlamadan hemen önce öndeki grubu yakalamaya çalışmak için sonuna kadar zorluyorduk." 

 
Vettel: "Güvenlik aracından geri tur alma kuralı 'utanç verici'"

Önceki haber

Vettel: "Güvenlik aracından geri tur alma kuralı 'utanç verici'"

Sonraki haber

Steiner, Haas'ın Renault'ya geçiş ihtimalini reddetti

Steiner, Haas'ın Renault'ya geçiş ihtimalini reddetti
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lance Stroll
Takımlar Racing Point
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

Vettel: "Güvenlik aracından geri tur alma kuralı 'utanç verici'"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Güvenlik aracından geri tur alma kuralı 'utanç verici'"

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Hamilton, Mercedes anlaşmasındaki gecikmeyi açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Mercedes anlaşmasındaki gecikmeyi açıkladı

Verstappen, "Boyunluk takmaktansa boynumun düşmesini tercih ederim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, "Boyunluk takmaktansa boynumun düşmesini tercih ederim"

Albon: "Asfalt çok kaygan görünüyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Albon: "Asfalt çok kaygan görünüyor"

Ricciardo: "Portimao yüzeyinden çıkardığımız dersler Türkiye'deki yarışta işimize yarayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Portimao yüzeyinden çıkardığımız dersler Türkiye'deki yarışta işimize yarayacak"

Brezilya GP en az 2025'e kadar Interlagos'ta kalmaya hazırlanıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brezilya GP en az 2025'e kadar Interlagos'ta kalmaya hazırlanıyor

Wolff: "Verstappen, Mercedes'e gelmeyecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Verstappen, Mercedes'e gelmeyecek"

Son Haberler

Steiner, Haas'ın Renault'ya geçiş ihtimalini reddetti
F1 Formula 1 / Son dakika

Steiner, Haas'ın Renault'ya geçiş ihtimalini reddetti

Stroll: "Imola hakemleri olayında 'olabildiğince güvenli' oldum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Stroll: "Imola hakemleri olayında 'olabildiğince güvenli' oldum"

Vettel: "Güvenlik aracından geri tur alma kuralı 'utanç verici'"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Güvenlik aracından geri tur alma kuralı 'utanç verici'"

Ricciardo: "Portimao yüzeyinden çıkardığımız dersler Türkiye'deki yarışta işimize yarayacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Portimao yüzeyinden çıkardığımız dersler Türkiye'deki yarışta işimize yarayacak"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: "Güvenlik aracından geri tur alma kuralı 'utanç verici'"

49 dk
2
Formula 1

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

2g
3
Formula 1

Hamilton, Mercedes anlaşmasındaki gecikmeyi açıkladı

2s
4
Formula 1

Verstappen, "Boyunluk takmaktansa boynumun düşmesini tercih ederim"

3s
5
Formula 1

Albon: "Asfalt çok kaygan görünüyor"

1s

Son Haberler

Steiner, Haas'ın Renault'ya geçiş ihtimalini reddetti
F1

Steiner, Haas'ın Renault'ya geçiş ihtimalini reddetti

Stroll: "Imola hakemleri olayında 'olabildiğince güvenli' oldum"
F1

Stroll: "Imola hakemleri olayında 'olabildiğince güvenli' oldum"

Vettel: "Güvenlik aracından geri tur alma kuralı 'utanç verici'"
F1

Vettel: "Güvenlik aracından geri tur alma kuralı 'utanç verici'"

Ricciardo: "Portimao yüzeyinden çıkardığımız dersler Türkiye'deki yarışta işimize yarayacak"
F1

Ricciardo: "Portimao yüzeyinden çıkardığımız dersler Türkiye'deki yarışta işimize yarayacak"

Brezilya GP en az 2025'e kadar Interlagos'ta kalmaya hazırlanıyor
F1

Brezilya GP en az 2025'e kadar Interlagos'ta kalmaya hazırlanıyor

Son Videolar

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler 05:40
Formula 1
11 Kas 2020

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları 01:01
Formula 1
1 Kas 2020

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor? 07:22
Formula 1
30 Eki 2020

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor?

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler 06:56
Formula 1
30 Eki 2020

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar 05:33
Formula 1
29 Eki 2020

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.