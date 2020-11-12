Stroll: "Imola hakemleri olayında 'olabildiğince güvenli' oldum"

İki hafta önce yapılan Emilia Romagna Grand Prix'sinde Stroll'ün aracının kamera üstü görüntülerinde Racing Point pilotunun güvenlik aracının arkasında hızlı bir şekilde, pist üzerinde bulunan iki hakemin yanından geçtiği görüldü.

Stroll, yediği turu geri almak için herkesin önüne geçti, ancak Kanadalı pilot Acqua Minerali virajının girişinde, asfaltın hemen ucunda, George Russell'ın yaşadığı kazayı temizleyen iki hakem ile karşı karşıya kaldı.

Bu olay, ortada olan önlemler ve güvenlik prosedürleri hakkında tartışmalara neden oldu, FIA'nın bu konuyu değerlendirme altına alması bekleniyor.

Bu hafta sonu yapılacak Türkiye Grand Prix'si öncesinde konu hakkında konuşan Stroll, hakemlerin pistin kenarında olduğunun kendisine belirtilmediğini, ancak hakemlerin orada olduklarını gördüğü anda güvenlik amacıyla anında yavaşladığını söyledi.

Stroll'ün açıklaması şu şekilde: "Hayır, onların orada olduğuna dair bir uyarıda bulunulmadı."

"Bana verilen mesajda tur bindirilen araçların güvenlik aracını geçebileceği ve diğer araçlara yakınlaşabileceği söylendi."

"Tabii ki de pistte hakemi gördüm ve anında ayağımı gazdan çekip yavaşladım, pistin o bölümünde olabildiğince güvenli olmaya çalıştım."

"Ancak bana herhangi bir uyarı yapılmamıştı ve güvenlik aracını geçip trafiğe katılacağıma dair mesaj verildikten sonra pistte herhangi birinin olmasını beklemiyordum."

"Neyse ki orada kötü bir şey olmadı."

"Ancak kesinlikle bu sorunun üzerinden geçmemiz gerekiyor ve bunun gibi bir şeyin tekrardan yaşanmadığından emin olmamız gerekiyor."

GDPA yöneticisi Romain Grosjean ise pistin özellikle bu kadar hızlı bir bölümünde hakemlerin olmasının sürpriz olduğunu ve bu konunun Cuma günü yapılacak sürücü toplantısında yarış direktörü Michael Masi ile tartışılacağını söyledi.

Fransız pilotun açıklamaları şu şekilde: "Daha iyi ne yapabilirdim bilmiyorum, ancak pistte çok hızlı gittiğimiz bir yerde hakemlerin olmasından dolayı biraz şaşırdım."

"Özellikle pistin oldukça kör bir noktasında bunun olması oldukça kötü oldu ve aynı zamanda yarışın bir an önce başlaması için oldukça hızlı hareket ediyorlardı."

"Bunu sürücüler toplantısında dile getirebiliriz, en azından nelerin olacağını gördüğümüzden emin olmak için doğru iletişimi kurduğumuzu bilmeliyiz."

"Çok da büyük bir sorun değil. Sanırım o anda biraz sürpriz oldu ve pistte insanların olduğunu görüp sürüş yapmak hiçbir zaman hoş değil."

"Pistte olan insanlar için çok hızlı gelen araçları görmek de hiç hoş değil, çünkü sanırım o sırada biz turumuzu geri alıyorduk ve yarış başlamadan hemen önce öndeki grubu yakalamaya çalışmak için sonuna kadar zorluyorduk."