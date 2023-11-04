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Stroll “İlk zaman turumda çok fazla trafik vardı”

Stroll, cumartesi günü gerçekleşen sprint sıralama turlarına erken veda etti.

Editör Burak Yasul
Yayın tarihi
Lance Stroll, Aston Martin F1 Team

Stroll, cuma günü ana yarışın sıralama seansında 3. sırayı almıştı. Stroll, bugün gerçekleşen sprint sıralama turlarında ise seansın ilk bölümünde elenerek hayal kırıklığı yaşadı.

Seans boyunca yoğun trafikten şikayet eden Stroll, sprint yarışına 17. sıradan başlayacak.

“İlk zaman turumda çok fazla trafik vardı. Burada zaman turu atarken üç veya dört otomobili geçme riskine giremezsiniz.”

“Bu bugün bize pahalıya mal oldu. Bence kötü değildik, iyi bir otomobilimiz vardı. Kısa bir seansta pistte çok fazla otomobil vardı, herkes tur atmaya çalışıyordu.”

“İyi gidiyordum, ondalık saniyelerle öndeydim. Ama 7. Virajda çok fazla trafik vardı. Orta sektörde çok fazla yere basma gücü kaybettim.”

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

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