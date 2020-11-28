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Formula 1 / Son dakika

Stroll ikinci bölümde yanlış lastikler yüzünden elenmiş

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Stroll ikinci bölümde yanlış lastikler yüzünden elenmiş
Ekleyen:
, Editör

Lance Stroll, Bahreyn'de lastik seçimi anlamında yanlış kararlar aldıklarını ve bu yüzden ikinci bölümde elendiklerini düşünüyor.

Türkiye GP hafta sonunda pole pozisyonunu kazanan Lance Stroll, bundan yalnızca iki hafta sonra yapılan Bahreyn GP sıralama turlarında Q3'e kalamadı ve hayal kırıklığı yaşadı.

Bu, Racing Point için de dezavantaj olacak çünkü İngiliz ekip, şampiyona üçüncülüğü için Renault ve McLaren'la mücadele halinde.

Seans sonunda konuşan Stroll, takım içerisinde bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi ve ekledi: "Araçta yanlış lastikler vardı."

"Ama bu, kimsenin hatası değildi. Zamanlamayla ilgili bir yanlış anlaşılma oldu."

"İkinci seansta iki zaman turu yapacak kadar vaktimiz olduğuna inanıyordum, bu yüzden sadece bir tur atabilirdik ve bu da eski set orta lastiklerden biriyle olabilirdi, çünkü bir tanesini ilk seansta kullandık ve kırmızı bayraktan önce de bir tur attık."

"Daha sonrasında aynı set lastik ile yola devam ettik. Diğerleri yeni set lastik kullandılar bu yüzden onlara yaklaşabilmem mümkün değildi.

"Maalesef bu kötü bir karardı."

Sergio Perez ise son bölüme kaldığı gibi beşinci sırada yer alarak güçlü bir seans geçirdi.

Bununla birlikte Meksikalı pilot, hata yapmasa dördüncü olabileceğini düşünüyor.

"13. virajın girişinde biraz zaman kaybettim ama sıralama turlarından sonra nerede zaman kazanabileceğinizi söylemek her zaman kolaydır."

"Ama yine de memnunum. Yumuşak lastikle üçüncü bölüme kalmak istemiyorduk ve odaklandığımız konu buydu."

"Q2'de sadece bir denemem vardı, ancak Q3'e ulaşmak için yeterince iyiydi. Üçüncü bölümde iki set yeni lastiğe sahip olmak, gelişmemize çok yardımcı oldu."

“Aslında  sıralama turlarının burada çok büyük bir anlam ifade ettiğini düşünmüyorum. İyi ve tutarlı bir yarış hızına sahip olmak önemli olacak."

“Kendimden eminim ve altımızda iyi bir aracımız olduğunu düşünüyorum, bu yüzden yarışı sabırsızlıkla bekliyorum."

“McLaren, Renault ile olan mücadele çok önemli. Umarım yarın Lance yükselmeyi başarır. "

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Editör Kemal Şengül

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