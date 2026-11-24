Formula 1 Las Vegas GP

Stroll: "Honda biraz daha beygir gücü bulmalı"

Lance Stroll, Aston Martin'in düzlüklerde yaşadığı büyük performans kaybını telafi edebilmesi için Honda'dan yaklaşık iki saniyelik hız kazanımı sağlayacak daha fazla güç istedi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 24 Kas 2026 13:00

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Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Sezon boyunca kaydedilen ilerlemeye rağmen Honda güç ünitesi, rakip üreticilerin motorlarına kıyasla güç eksikliği yaşamaya devam ediyor. Bu sorun, yüksek hızların öne çıktığı Las Vegas’ta oldukça belirgin şekilde ortaya çıktı.

Aston Martin araçları sıralama turlarında Cadillac ile mücadele edebilecek seviyeden uzak kalırken Lance Stroll, yarışı 17. sırada tamamladı.

Fernando Alonso ise yarışın son bölümüne doğru yaşadığı motor sorunu nedeniyle yarış dışı kaldı.

2026 sezonunda şu ana kadar 14 kez yarış dışı kalan Stroll'e, bu kez finiş çizgisine ulaşmanın kendisi için bir anlam taşıyıp taşımadığı soruldu.

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Stroll, "Bu tür durumlarda dayanıklılık kesinlikle önemli. Bu sezon batarya kaynaklı 10 ya da 12 kez yarış dışı kaldık. Bugün ise yarışı tamamlayabildik, dolayısıyla umut verici bir sonuçtu."

"Ancak düzlüklerde yaklaşık iki saniyelik bir gelişim sağlamamız gerekiyor. Honda'nın biraz daha beygir gücü bulması lazım." şeklinde yanıt verdi.

Kanadalı sürücüye daha sonra Honda'nın bu sorunu çözebileceğine güvenip güvenmediği soruldu.

Stroll'ün yanıtı ise kısa oldu: "Bilmiyorum."

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- Motorsport.com Ekibi

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