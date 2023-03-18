Stroll: "Herkes çok yakın"
Aston Martin pilotu Lance Stroll, tüm takımların Suudi Arabistan'da birbirine yakın göründüğünü söylüyor.
Aston Martin, cuma günü gerçekleştirilen antrenman turlarında en hızlı ikinci takım görüntüsü çizdi ve Bahreyn'deki performansını devam ettirmiş oldu.
Bu hafta sonu elini daha iyi hissettiğini söyleyen Lance Stroll, takımın yine rekabetçi göründüğünü kabul etti ancak herkesin çok yakın olduğuna vurgu yaptı.
Stroll, "Evet, eğlenceli bir gündü."
"Burada sürüş her zaman eğlencelidir, çok fazla adrenalin var çünkü gerçekten yüksek hızlı bir pistteyiz."
"Bu yüzden de keyif aldım ve zorlamaya devam edip yarın için biraz zaman bulmaya çalışacağım."
"Elim daha iyi, kendimi iyi hissediyorum. Hâlâ biraz ağrım var ama o kadar da kötü değil." dedi.
Tempo olarak nerede oldukları sorusuna Stroll, "Herkes çok yakın görünüyor."
"Alpine hızlı görünüyor. Onları bu kadar hızlı gördüğüme şaşırdım. Ferrari'nin de yarın orada olacağına eminim. Mercedes bile oldukça iyi görünüyor."
"Bence yakın geçecek. Neler olacağını göreceğiz." cevabını verdi.
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