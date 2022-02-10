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Formula 1 / Aston Martin lansmanı Haberler

Stroll: "Her şey bir gecede olmaz"

Lance Stroll, Aston Martin'in 2022'de hemen ön bölümde yer almasını beklemiyor.

Stroll: "Her şey bir gecede olmaz"
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Takım arkadaşı Sebastian Vettel ile olan ilişkisi sorulduğunda ise Stroll, "Sanırım her zaman birbirimizden, sürüş tarzlarımızdan bir şeyler öğreniyoruz. Bazı virajlarda o benden daha iyi olabilir, diğerinde ben ondan daha iyi olabilirim. Bence birbirimizi epey zorluyoruz. O inanılmaz yetenekli bir sürücü, dört kez dünya şampiyonu ve çok fazla tecrübesi var. Onun yanında çalışmak harika." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing

Sebastian Vettel, Aston Martin Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Aston Martin Racing

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