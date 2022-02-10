Stroll: "Her şey bir gecede olmaz"

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Aston Martin, 2022 aracının örtüsünü bugün yaptığı lansmanla kaldırdı ve gerçek anlamda 2022 aracını tanıtan ilk takım oldu.

Lansmanda konuşan Lance Stroll, şöyle dedi: "Aracı ilk kez görmek her zaman için ilginçtir. Özellikle yeni kurallarla beraber daha da heyecanlı."

"Formula 1 için oldukça keyifli bir dönemdeyiz, eminim tüm takımlar için çok heyecanlıdır. Uzun vadeli düşünmek zorundayız. Önce aracı tanımalıyız çünkü araç, önceki yıllardan farklı olacak. Yine de bu yeni kurallara hazırım."

"Umarım bu yıl iyi bir adım atabiliriz ama bir gecede her şeyin değişeceğini sanmıyorum. Şu anda takıma katılan pek çok yeni insan var henüz çok yeniler."

"Hiçbir şey bir gecede olmaz. Her sezon ne kadar iyi gelişebileceğimize dair size bir yanıt veremem çünkü bu bir spor ve sporda her zaman bilinmeyen faktörler vardır. Bu yüzden yarışıyoruz çünkü nasıl gideceğimizi ve diğerlerinin nasıl bir iş yapacağını bilemiyoruz."

"Onu heyecanlı kılan da bu. Her sezon kaç pozisyon yükseleceğimiz bir kitapta yazılı değil ve matematiksel olarak da hesaplayamazsınız. Söyleyebileceğim tek şey, yapılan değişiklikler ve takıma gelen insanları görmenin heyecan verici olduğu. Gelecek oldukça parlak ve heyecan verici görünüyor."

"Yeni araçlarla elbette bir öğrenme süreci olacak, zorlu bir süreç olacak. Sürüş tarzı da kesinlikle değişecek çünkü araç gerçekten farklı. Fakat bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım yarışlar çok daha iyi olur. Gerçekten yarışların çok daha iyi olmasını umuyorum ve umarım birbirimizi daha yakından takip edip, tekerlek tekerleğe savaşabiliriz. Böylelikle Budapeşte gibi bir pistte, birbirimizle yarışıp, geçiş yapabiliriz."

Takım arkadaşı Sebastian Vettel ile olan ilişkisi sorulduğunda ise Stroll, "Sanırım her zaman birbirimizden, sürüş tarzlarımızdan bir şeyler öğreniyoruz. Bazı virajlarda o benden daha iyi olabilir, diğerinde ben ondan daha iyi olabilirim. Bence birbirimizi epey zorluyoruz. O inanılmaz yetenekli bir sürücü, dört kez dünya şampiyonu ve çok fazla tecrübesi var. Onun yanında çalışmak harika." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing Fotoğraf: Aston Martin Racing