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Stroll: "Henüz diğerlerinin ne yaptığını bilmiyoruz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin pilotu Lance Stroll, her ne kadar iyi bir cuma günü geçirseler de diğerlerinin ne yaptığını bilmedikleri için çalışmaya devam etmeleri gerektiğini belirtti.

Stroll: "Henüz diğerlerinin ne yaptığını bilmiyoruz"

Aston Martin pilotlar, cuma günü gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında çok iyi bir tempoya sahiplerdi.

Lance Stroll seansı dördüncü sırada tamamlarken, takım arkadaşı Sebastian Vettel beşinci sırada yer aldı.

Bu performans oldukça dikkat çekti ancak bunu cumartesi gününe taşıyıp taşıyamayacakları merak ediliyor.

Seansın ardından konuşan Stroll, diğer takımların nasıl bir programa sahip olduğunu bilmediklerine dikkat çekti.

Kanadalı pilot şöyle dedi: “İyi bir gün olduğunu düşünüyorum. Benim için sabah olaylı geçti, ancak çok sayıda temiz tur atmayı ve faydalı bilgiler toplamayı başardığım öğleden sonra güzeldi."

"Evet, açıkçası oldukça iyi hissettim. Diğerlerin tam olarak ne yaptığından emin değilim, bu yüzden yarın neler olacağını göreceğiz."

"Sabah bizim için bir hareketli geçti ancak öğleden sonra her şey yolundaydı. Genel anlamda bugün iyi turlar çıkardığımızı ve iyi şeyler öğrendiğimizi düşünüyorum, yarın için sabırsızlanıyorum."

"Bu hafta sonu için en önemli faktörlerden bir tanesi, daha yumuşak lastik hamurları. Pirelli'nin doğru seçimi yaptığına inanıyorum çünkü bu lastikler güç dengesini etkiliyor ve strateji için farklı seçenekler ortaya çıkaracak."

"Bu yüzden bence harika bir karar. İşler  biraz daha karmaşık hale getiriyor. Bu lastikler hoş hissettiriyor yarışta stratejik anlamda işleri karıştıracak. Bu da bence harika olacak."

Yakın gridde nerede olmayı beklediği sorusuna Stroll, "Gördüğünüz üzere grup çok yakın. Diğerlerinin ne yaptığını bilmiyorum. Cuma günü diğerlerinin ne yaptığını asla bilemezsiniz."

"Fakat aracımız yumuşak lastiklerle hızlı görünüyor ve bugün yapılan çalışmalardan memnunuz. Şimdi her şey sıralama turlarından en iyi şekilde faydalanmakla ilgili. Bu yüzden beklemek ve görmek zorundayız." cevabını verdi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Erik Junius

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