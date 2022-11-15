Stroll: "Hâlâ Alfa Romeo'yu geçme şansımız var"

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Sezona istediği başlangıcı yapamayan Aston Martin, Emilia Romagna'dan bu yana sadece dört yarıştan paunsız ayrıldı ve son beş yarışta 25 puan topladı.

Bu sayede Ala Romeo ile arayı hızla kapattılar ve şampiyona altıncılığı için verilen mücadeleye katıldılar.

Bitime bir yarış kala iki takım arasındaki puan farkı sadece beş. Brezilya'da 10. olup bir puan alan Lance Stroll, yarışın ardından şöyle dedi: "Olaylı bir yarış oldu ve sonlara doğru puan barajına girdik."

"Yarışın başında çok hızlı değildik, orta lastikte çok yavaş kaldık fakat sonlara doğru yumuşak lastikle güçlü bir tempo yakaladık çünkü denge çok daha iyiydi."

"Bu yüzden bir puan aldığımız için mutluyuz. Zorlu bir hafta sonunun ardından puan almak güzel."

"Yine de Alfa'nın da birkaç puan alması üzüntü verici çünkü dördüncülük için onlarla çok yakın bir mücadele içerisindeyiz."

"Bence onları geçmek hâlâ mümkün. Sadece Abu Dhabi'de iyi bir yarışa ihtiyacımız var, belki biraz da şansla her iki araçla birden puan alabiliriz."

"Onları yenmek zor olacak ama önümüzdeki hafta sonu bunun için çaba göstereceğiz."

Brezilya GP'de Valtteri Bottas iki puan alırken, takımın topladığı 55 puanın 49'unda onun imzası var. Aston Martin'de ise Sebastian Vettel 36 puan alırken, Stroll 14 puan topladı.