Stroll: "Hâlâ ağrılarım var fakat giderek daha iyi hissediyorum"

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Geçen yıl Avustralya'da pek iyi bir hafta sonu geçiremeyen Lance Stroll, bu kez cumartesi gününü altıncı tamamladı ve iki Ferrari'nin arasına girdi.

Seanstan ne kadar keyif aldığı sorusuna Stroll," Evet eğlenceliydi, pistin gerçekten çok dar ve duvarlarla çevrili olması nedeniyle burada aracını sınırlarını zorlamak her zaman keyifli oluyor. Bu yüzden bugün sürüş yapmak harikaydı."

"İyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bugün en büyük problem lastiklerdi. Lastiklerin zirve noktasının hangi tur olduğunu anlamak zordu. Q3'te pek çok kişi iki set lastik taktı, biz bir set taktık, zorladık, lastikleri soğuttuk, sonra yine zorladık. Bilmiyorum, belki iki setle biraz daha hızlı gidebilirdik ama her halükarda yarış iyi bir konumdayız." cevabını verdi.

Stroll, sakatlığının ardından Fernando Alonso ile arayı yavaş yavaş kapattığını söyledi.

"Kesinlikle öyle, gelişmeye devam ediyorum ve bu aracın sınırlarını daha iyi anlıyorum. Ayrıca bileğime olan güvenimi de geri kazanmaya çalışıyorum."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, in Parc Ferme after Qualifying Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Kaza yapalı bir aydan biraz fazla bir süre oldu ve hâlâ ağrılarım var. Aklımın bir köşesinde hep bu var, fakat bu bir bahane değil, kesinlikle araçla ilgili bazı şeyleri çözmeye ve kendi tarafımda biraz daha fazla tempo bulmaya çalışıyorum."

"Yine de durum harika çünkü bu yıl iyi pozisyonlar için mücadele ediyoruz ve araç harika hissettiriyor."

"Pazar günleri bizim için genellikle güçlü geçiyor, bu yüzden yarışta neler yapabileceğimizi görmek için çok heyecanlıyım."

Aracın önceki iki yarışa kıyasla nasıl hissettirdiği sorusuna Stroll, "Kesinlikle daha iyi hissediyorum."

"Cidde'de benzer şekilde çok güçlüydük. Bence bugünün sürprizi Mercedes oldu - gerçekten hızlıydılar."

"Tüm hafta sonu iyi görünüyorlardı ama sıralama turlarında kesinlikle hızlandılar. Bakalım yarın neler yapabilecekler? Ayrıca bizim neler yapabileceğimize de bakmalıyız." cevabını verdi.

Stroll artık hedefinin podyum olduğunu gizlemiyor.

"Podyuma çıkabilecek ve ilk beşe girebilecek bir aracınız olduğunda fakat bunu yapamadığınızda elbette hayal kırıklığı yaşıyorsunuz."

"Geçen yıl sekizinci/dokuzuncu olmak iyiydi fakat bu yıl bizi tatmin etmiyor. Bu sadece oyunun doğasıyla ilgili. Araç daha iyi hale geldiği için, daha fazlasını elde etmek ve daha üst sıralar için savaşmak istiyorsunuz."

"Bu yüzden şimdi hedef bu."