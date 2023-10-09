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Stroll: "Hakemler Formula 1'in ne anlama geldiğini bilmiyor"

Lance Stroll, kendisine ve diğer pilotlara verilen pist sınırı ihlalleriyle ilgili cezalardan rahatsız.

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Lance Stroll, Aston Martin F1 Team

Bu hafta sonu Katar'daki yarışın teması, pist limitleri, kerbler ve lastiklerin aldığı hasardı.

Hem sıralama turları hem de yarışta, sürücüler pist limitlerinden ötürü sayısız uyarı ve ceza almaktan kurtulamadılar.

İki kez zaman cezası alan Lance Stroll de ceza alan isimlerden birisiydi. Kanadalı pilot, aldığı ceza sonrası ilk onun dışına düştü.

Seansın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Stroll, hakemleri ve FIA'nın uyguladığı sistemi eleştirdi.

Stroll, "Neden ceza aldığımızı hiç bilmiyorum."

"Hakemler modern Formula 1'in ne anlama geldiğini anlamıyorlar. Pist dışına çıktığınız için bizi cezalandırıyorlar, sonra bu sınırları daraltıyorlar ve kerblere çıkamayacağınızı, aksi takdirde lastiklerin dayanamayacağını söylüyorlar."

"Pist sınırlarını aşmakla ilgili sorunun çözülmesi gerekiyor."

"Avusturya'da gördük, bu hafta sonu gördük, kelimenin tam anlamıyla herkes bundan ötürü ceza alıyor."

"Sürücüler pistin üç milimetre dışına çıkarak avantaj elde edemezler. Bu sınırları 65-70 derecelik kokpitin içinde, sürekli 5 ila 6,5 g kuvvetine maruz kaldığımız 60 turluk bir yarışta göremiyoruz."

"Gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Zorladım, iyi bir yarış çıkarmak için elimden gelen her şeyi yaptım, dokuzuncu bitirdim ve sonra iki ceza beni 11. sıraya düşürdü."

"Sergilediğim performans için herhangi bir puan alamadım." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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Hulkenberg: "Yaptığım hata aptalcaydı"

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