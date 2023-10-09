Stroll: "Hakemler Formula 1'in ne anlama geldiğini bilmiyor"
Lance Stroll, kendisine ve diğer pilotlara verilen pist sınırı ihlalleriyle ilgili cezalardan rahatsız.
Bu hafta sonu Katar'daki yarışın teması, pist limitleri, kerbler ve lastiklerin aldığı hasardı.
Hem sıralama turları hem de yarışta, sürücüler pist limitlerinden ötürü sayısız uyarı ve ceza almaktan kurtulamadılar.
İki kez zaman cezası alan Lance Stroll de ceza alan isimlerden birisiydi. Kanadalı pilot, aldığı ceza sonrası ilk onun dışına düştü.
Seansın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Stroll, hakemleri ve FIA'nın uyguladığı sistemi eleştirdi.
Stroll, "Neden ceza aldığımızı hiç bilmiyorum."
"Hakemler modern Formula 1'in ne anlama geldiğini anlamıyorlar. Pist dışına çıktığınız için bizi cezalandırıyorlar, sonra bu sınırları daraltıyorlar ve kerblere çıkamayacağınızı, aksi takdirde lastiklerin dayanamayacağını söylüyorlar."
"Pist sınırlarını aşmakla ilgili sorunun çözülmesi gerekiyor."
"Avusturya'da gördük, bu hafta sonu gördük, kelimenin tam anlamıyla herkes bundan ötürü ceza alıyor."
"Sürücüler pistin üç milimetre dışına çıkarak avantaj elde edemezler. Bu sınırları 65-70 derecelik kokpitin içinde, sürekli 5 ila 6,5 g kuvvetine maruz kaldığımız 60 turluk bir yarışta göremiyoruz."
"Gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Zorladım, iyi bir yarış çıkarmak için elimden gelen her şeyi yaptım, dokuzuncu bitirdim ve sonra iki ceza beni 11. sıraya düşürdü."
"Sergilediğim performans için herhangi bir puan alamadım." dedi.
Lance Stroll, Aston Martin AMR23
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Son Haberler
Domenicali, lastik savaşının gelecekteki F1 gündeminde olmadığını söylüyor
Domenicali, lastik savaşının gelecekteki F1 gündeminde olmadığını söylüyor Domenicali, lastik savaşının gelecekteki F1 gündeminde olmadığını söylüyor
Leclerc: "Mercedes'in Katar performansı şaşırtıcıydı"
Leclerc: "Mercedes'in Katar performansı şaşırtıcıydı" Leclerc: "Mercedes'in Katar performansı şaşırtıcıydı"
Ocon: "Çok kötü oldum ama yarıştan çekilmem için birinin beni öldürmesi lazım!"
Ocon: "Çok kötü oldum ama yarıştan çekilmem için birinin beni öldürmesi lazım!" Ocon: "Çok kötü oldum ama yarıştan çekilmem için birinin beni öldürmesi lazım!"
Resmi: Pirelli, 2027 sonuna kadar F1'e lastik tedarik edecek!
Resmi: Pirelli, 2027 sonuna kadar F1'e lastik tedarik edecek! Resmi: Pirelli, 2027 sonuna kadar F1'e lastik tedarik edecek!
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar