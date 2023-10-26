Stroll: "Güncellemeler işe yarıyor"

Aston Martin, geçen hafta sonu Amerika'ya yeni bir güncelleme paketi getirmiş ve bu güncelleme paketiyle ileriye doğru gitmeyi hedelemişti.

Fakat takımın hafta sonu elde ettiği sonuçlar İngiliz ekibin beklentilerini tam manasıyla karşılamadı.

Yine de Lance Stroll, genel olarak bu güncellemelerin çalıştığını söylüyor.

Stroll, Meksika GP öncesi şöyle konuştu: "Bir Sprint hafta sonuna güncellemeleri getirmek, sınırlı antrenman süresi nedeniyle her halükarda bazı zorluklar yaratacaktı, ancak fabrikadaki herkes paketi hazır hale getirmek için çok sıkı çalışıyordu ve sezonun son birkaç yarışına girdiğimiz göz önüne alındığında, bunları mümkün olan en kısa sürede araca takmak istedik."

"Ne yazık ki ilk antrenman seansında yaşadığım aşırı ısınma sorunu nedeniyle sadece beş tur atabildim ve bu nedenle sıralamalara çok az veriyle girdik. Kapalı park kuralları, Cuma akşamından itibaren araçta herhangi bir değişiklik yapamayacağımız anlamına geliyordu, bu nedenle ortaya çıkarılacak daha fazla performans olduğunu bilmemize rağmen, ayar değişiklikleri yapmayı ve pit yolundan başlamayı seçtiğimiz Pazar gününe kadar hiçbir şeyi değiştiremedik."

"Bu değişiklikleri yaptıktan sonra aracı sürmek daha iyiydi. Pazar günkü yarışta güncellemelerin işe yaradığını gösterdiğini düşünüyorum. Özellikle virajlarda çok daha fazla yol tutuşa sahiptim ve bu da son yarışlarda geçmekte zorlandığımız araçları geçebilmemiz anlamına geliyordu."

"Hâlâ yapılması gereken bazı çalışmalar var ve Meksika'da daha fazla antrenmana sahip olmak bu konuda yardımcı olacaktır fakat doğru yönde ilerlediğimiz konusunda olumlu hissediyorum."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin F1 Takımı

Stroll, Meksika'nın kolay bir hafta sonu olmasını beklemiyor.

"Meksika zorlu bir yarış olabilir; son yıllarda güçlü olduğumuz bir yer değildi."

"Düşük rakım oldukça farklı zorluklar sunuyor; yere basma üretmek daha zor ve turboya daha fazla yük biniyor."

"Yine de Meksika'ya son birkaç yılda sahip olduğumuzdan çok daha iyi bir araçla geliyoruz ve bence güncellemenin getirdiği ek performans konusunda iyimser olmalıyız."

"Sezonun kalan kısmı için hedefimiz zorlamaya devam etmek olacak."

"Sprint hafta sonu da dahil olmak üzere önümüzde dört yarış var, bu yüzden alabileceğimiz pek çok puan var."

"Yaz tatilinden bu yana birkaç zorlu yarış geçirdik, bu nedenle sezonu bazı güçlü performanslarla tamamlayabilirsek mutlu olacağım."