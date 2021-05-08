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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Stroll: "Güçlü bir cumartesi geçirmeliyiz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin pilotu Lance Stroll, geçiş yapmanın zorluğu göz önüne alındığında güçlü bir cumartesi gününe ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Stroll: "Güçlü bir cumartesi geçirmeliyiz"

Aston Martin pilotu Lance Stroll, cuma günkü her iki seansta da Sebastian Vettel'in gerisinde kalsa da, İngiliz ekip son yarışlara kıyasla daha umut verici bir performans ortaya koydu.

Günün ardından konuşan Stroll, aracı daha iyi anlamaya başladıklarını, fakat cumartesi günü güçlü bir gün geçirmeye ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Stroll, "Bu, attığımız pek çok turla beraber, araç hakkında pek çok bilgi edindiğimiz gerçekten yoğun bir Cuma günüydü."

"Pist rüzgarlı ve sıcak olmasına rağmen, kendimi rahat hissettim ve gün boyunca bazı yararlı işler yaptık."

"Aracı ve getirdiğimiz güncellemeleri daha da iyi anlamaya başladık, bu da bizi ileriye doğru götürmüş gibi görünüyor."

"Bugünkü zamanlar, gridin burada ne kadar yakın olacağını gösterdi ve bu pistte geçiş yapmak hiç de kolay değil. Bu yüzden güçlü bir Cumartesi geçirdiğimizden ve önemli olduğu anda doğru turları attığımızdan emin olmalıyız." dedi.

Sebastian Vettel için de iyi bir cuma günü oldu ve Alman pilot bu yılki en iyi cuma günlerini geride bıraktıklarını belirtti.

Vettel, "Sanırım şimdiye kadarki en iyi Cuma günümüzdü. Lance ve ben gün boyunca pek çok tur arttık ve yarıştan önce bazı önemli işler yaptık."

"Bugün mutlu hissettim ve bizi bir daha ileri götüren yeni parçaları deneme fırsatım oldu."

"Açıkçası çok yakın bir orta grup mücadelesi olduğu için yarın tam olarak nerede olacağımızı söylemek zor, ancak birkaç ondalık daha bulabilmek adına bu gece daha fazlasını yapmaya çalışacağız." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

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