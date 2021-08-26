Stroll grid cezasına rağmen yarış için umutlu

Stroll, yaz arasından önceki Macaristan GP'de ilk virajda aracının kontrolünü kaybederek Charles Leclerc'e çarpmış ve yarış dışı kalmıştı.

Bu olaydan ötürü beş sıra grid cezası alan Stroll, Belçika GP'ye beş sıra geriden başlayacak ve başlangıçta dezavantajlı duruma düşecek.

Perşembe günkü basın toplantısında konuşan Stroll, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kanadalı pilot şöyle dedi: "Yaz arası iyiydi. Arkadaşlarımla biraz vakit geçirdim. İspanya'ya gittim, biraz güneş gördüm ve sezonun ikinci yarısını sabırsızlıkla bekliyorum. Yenilendim, bataryaları doldurdum ve piste çıkmaya hazırım."

"Spa harika bir pist. Bence kesinlikle griddeki tüm sürücülere sorarsanız, çoğumuz bunun sezon boyunca geldiğimiz en iyi ve en heyecan verici pistlerden biri olduğunu söyleriz. Burada geçiş mümkün, yarışlar yakın geçiyor."

"Eau Rouge artık bir viraj gibi gelmiyor çünkü tam gaz geçilebiliyor. Etkileyici ama aslında artık bence bir viraj değil. Pouhon mesela sürüş esnasında daha etkileyici. Bu, daha çok limitlerde olduğunuz bir viraj, araç daha çok limitte oluyor."

"Eau Rouge bazen yarışın ilk turunda heyecan verici olabiliyor. Birini takip ederken her zaman tam gaz gitmesi kolay olmuyor. Fakat sıralama turlarında artık bir viraj gibi sayılmaz. Fakat eğer yağmur olursa o zaman ilginç olacağına eminim."

"Bu hafta sonu grid cezam olsa da bu, pek bir şeyi değiştirmiyor. Bir şey olmuşsa olmuştur. Grid cezam var ve ne yapabileceğime odaklanıyorum. Dediğim gibi bu, geçiş yapabileceğiniz bir pist. Yani önümüzde pek çok fırsat ve upuzun bir yarış var."