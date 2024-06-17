Stroll: "Gördüğüm en rekabetçi insan benim"

Babası Lawrence'ın Aston Martin'in sahibi olduğu düşünüldüğünde, 25 yaşındaki sürücü için her sezon yeni bir sözleşmenin imzalanacağı genel olarak kabul ediliyor.

Ancak bu yılki sürücü piyasası göz önüne alındığında, Stroll'ün takımdaki pozisyonu geçmişte olduğu gibi kesin değil.

2020'de Aston Martin'e geçmeden önce Racing Point olarak bilinen Silverstone merkezli takımda altıncı sezonunu geçiren Kanadalı pilot için bu yıl zorlu bir dönem oldu.

Geçen yıl açılan yeni fabrika ve Racing Point dönemine kıyasla iki katına çıkan personel seviyesiyle Aston Martin'in galibiyetlerine ve şampiyonluk mücadelelerine doğru ilerlemesi bekleniyordu.

Ancak Stroll, kendi pozisyonu söz konusu olduğunda takımdaki diğer herkes gibi kendisini de inceleme altında buluyor.

Medyaya verdiği demeçte Stroll, "Bu yapbozun gerçekten bir son birkaç yıldır bir araya gelmekte olan pek çok parçası var."

"Bu projenin bir parçası olmak için kesinlikle kararlıyım ve heyecanlıyım." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, waves at the crowds ahead of the drivers parade Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yine de Stroll, takımdaki konumu göz önüne alındığında, üzerinde ek bir inceleme unsuru olduğunu ve performans göstermesi gerektiğini kabul ediyor.

"Ben gördüğüm en rekabetçi insanım."

"Kendimi süper iyi performans gösterirken görmeyi seviyorum ve zor zamanlar olsa bile bu iyi hissettiriyor."

"İşlerin iyi gitmediği bir günde kendime karşı sert davranan ilk kişi benim ve Formula 1'de geçirdiğim son yedi, sekiz yıldan beri harika bir gün geçirdiğimde hâlâ her zamanki kadar heyecanlı ve mutlu oluyorum."

"Bu duygu beni zorlamaya ve devam etmeye itiyor. Kötü günler geçirmekten nefret ediyorum, tıpkı bu padoktaki herkesin ettiği gibi."

"Bu bir takım çalışması. Geçen yıl sezona gerçekten güçlü başladık ve bu bizim için çok büyük bir adımdı. Biraz düşüş yaşadık ve bu yıl biraz daha zorlu geçti."

"Ancak Silverstone'da hâlâ çok fazla pozitiflik ve heyecan görüyorum, bu da beni pozitif ve heyecanlı kılıyor."