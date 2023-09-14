Stroll: "Gelişirsek, şampiyonada ikinci olabiliriz"

Lance Stroll geçen yıl Singapur Grand Prix'sini altıncı sırada tamamlayarak o sezonki en iyi sonucunu elde etmişti.

Kanadalı pilot, AMR23 aracının yüksek yere basma gücü gerektiren pistlerde daha iyi çalışmasından ötürü sonraki yarışların kendileri adına daha iyi geçmesini bekliyor.

Hafta sonu öncesinde konuşan Stroll, "Bu hafta sonu Monza'ya kıyasla daha iyi bir performans sergileyebileceğimizi düşünüyorum çünkü yıl boyunca yüksek yere basma gücü gerektikten pistlerde daha rekabetçiydik."

"Daha az yere basma gücü gereken pistlerde ise araç yeterince iyi değildi."

"Singapur'da olmayı seviyorum, burası harika bir pist. Yapay ışıklar altında sürüş yapmak harika, ayrıca sabahları biraz daha uzun uyuyabilmeniz güzel!"

"Pist düzenindeki değişikliklerin Pazar günkü yarış üzerinde olumlu bir etkisi olacağını düşünüyorum. Eskiden burada sıralama turları ilginçti ancak Pazar günkü daha sıkıcı geçerdi."

"Bu yüzden artık yarışın daha parlak geçmesini umuyorum." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Erik Junius

Stroll sonrasında şöyle devam etti: "Takımlar şampiyonasında 2. sıraya dönmek istiyoruz, bunun için aracın hızını arttırmak gerekiyor: sezon başında ikinci ya da üçüncü sıradaydık ve her hafta sonu mükemmel bir iş yaptık."

"Eğer bu seviyeye geri dönebilirsek, her şey mümkün."

"Rekabet sezonun başlangıcına göre gözle görülür şekilde daha yoğun hale geldi ve biraz geriye düştük."

"Bazı pistlerde zorluklar yaşadık, bu yüzden eski formumuzu geri kazanmamız ve daha etkili çalışmamız gerekiyor."

"Takımımız, Mercedes, Ferrari ve McLaren benzer sonuçlar elde ediyor. Bazı yarışlarda Williams çok yüksek hızlara çıkıyor. Bu nedenle gridin tamamında kıyasıya bir mücadele var."

"Fakat gelişmeyi başarırsak, şampiyonada ikinci olabiliriz." dedi.