Stroll: "Geçtiğimiz yıl Alonso fazla hızlıydı"
Lance Stroll, 2024 yılında takım arkadaşı Fernando Alonso'ya göre eksik olduğunu kabul ettiği hızını nasıl geri kazanacağına dair 'bazı fikirleri' olduğunu söyledi.
Kanadalı pilot, bisiklet kazasında sakatlanıp 2023 Bahreyn testini kaçırmak zorunda kaldıktan sonra sezona zor bir başlangıç yaptı.
Yılın büyük bir bölümünü, takımla iyi bir başlangıç yapan ve birden fazla podyum elde eden Alonso'ya göre ivme kazanmaya çalışarak geçirdi.
Stroll ayrıca yarışlarda kendisini etkileyen ve antrenmanlarda değerli pist zamanına mal olan bazı dayanıklılık sorunları yaşadı.
Ancak genel olarak Alonso'nun sezonun geri kalanında daha hızlı bir pilot olduğunu kabul ediyor.
Takım arkadaşına kıyasla neyin eksik olduğu sorulduğunda Stroll, "Geçen yıl kesinlikle biraz fazla hızlıydı."
"Bunun için hangi noktalarda çalışmam gerektiğine dair bazı fikirlerim ve kesinlikle geliştirmek istediğim bazı şeyler var."
"Ayrıca, şans kelimesini kullanmaktan hoşlanmıyorum ama geçen yıl çok fazla talihsizlik yaşadık ve bunun işleri daha da zorlaştırdığını düşünüyorum."
"Geçen yıl iyi pozisyonlar için mücadele ederken, teknik sorunlar yaşadığımız pek çok yarış oldu. İşler istediğimiz gibi gitmedi. Bu yüzden geçen yılın üzerine bir şeyler koymak istiyoruz." yanıtını verdi.
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