Prime'a abone ol
Formula 1 Aston Martin lansmanı
Haberler

Stroll: "Geçtiğimiz yıl Alonso fazla hızlıydı"

Lance Stroll, 2024 yılında takım arkadaşı Fernando Alonso'ya göre eksik olduğunu kabul ettiği hızını nasıl geri kazanacağına dair 'bazı fikirleri' olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, and Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, during the drivers' parade

Kanadalı pilot, bisiklet kazasında sakatlanıp 2023 Bahreyn testini kaçırmak zorunda kaldıktan sonra sezona zor bir başlangıç yaptı.

Yılın büyük bir bölümünü, takımla iyi bir başlangıç yapan ve birden fazla podyum elde eden Alonso'ya göre ivme kazanmaya çalışarak geçirdi.

Stroll ayrıca yarışlarda kendisini etkileyen ve antrenmanlarda değerli pist zamanına mal olan bazı dayanıklılık sorunları yaşadı.

Ancak genel olarak Alonso'nun sezonun geri kalanında daha hızlı bir pilot olduğunu kabul ediyor.

Takım arkadaşına kıyasla neyin eksik olduğu sorulduğunda Stroll, "Geçen yıl kesinlikle biraz fazla hızlıydı."

"Bunun için hangi noktalarda çalışmam gerektiğine dair bazı fikirlerim ve kesinlikle geliştirmek istediğim bazı şeyler var."

"Ayrıca, şans kelimesini kullanmaktan hoşlanmıyorum ama geçen yıl çok fazla talihsizlik yaşadık ve bunun işleri daha da zorlaştırdığını düşünüyorum."

"Geçen yıl iyi pozisyonlar için mücadele ederken, teknik sorunlar yaşadığımız pek çok yarış oldu. İşler istediğimiz gibi gitmedi. Bu yüzden geçen yılın üzerine bir şeyler koymak istiyoruz." yanıtını verdi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Aston Martin, 2025 ve sonrasında da Alonso ile devam etmek istiyor!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Leclerc: "Bu sezon Tifosi'ye bol bol tezahürat yaptırmak istiyorum!"

Leclerc: "Bu sezon Tifosi'ye bol bol tezahürat yaptırmak istiyorum!"

Formula 1
Ferrari lansmanı

Leclerc: "Bu sezon Tifosi'ye bol bol tezahürat yaptırmak istiyorum!" Leclerc: "Bu sezon Tifosi'ye bol bol tezahürat yaptırmak istiyorum!"

Brown, Red Bull ve RB hakkındaki 'sportif adalet' çağrılarını yineledi

Brown, Red Bull ve RB hakkındaki 'sportif adalet' çağrılarını yineledi

Formula 1

Brown, Red Bull ve RB hakkındaki 'sportif adalet' çağrılarını yineledi Brown, Red Bull ve RB hakkındaki 'sportif adalet' çağrılarını yineledi

Doohan, 2025 F1 gridinde yer bulmakta kararlı

Doohan, 2025 F1 gridinde yer bulmakta kararlı

Formula 1

Doohan, 2025 F1 gridinde yer bulmakta kararlı Doohan, 2025 F1 gridinde yer bulmakta kararlı

Son Haberler

Hollanda basınına göre Horner, RB20'nin shakedown'ı için Silverstone'daydı

Hollanda basınına göre Horner, RB20'nin shakedown'ı için Silverstone'daydı

F1 Formula 1

Hollanda basınına göre Horner, RB20'nin shakedown'ı için Silverstone'daydı Hollanda basınına göre Horner, RB20'nin shakedown'ı için Silverstone'daydı

Sainz: "SF-24 tasarlanırken sürüşün daha kolay olması yönünde geri bildirim verdik"

Sainz: "SF-24 tasarlanırken sürüşün daha kolay olması yönünde geri bildirim verdik"

F1 Formula 1
Ferrari lansmanı

Sainz: "SF-24 tasarlanırken sürüşün daha kolay olması yönünde geri bildirim verdik" Sainz: "SF-24 tasarlanırken sürüşün daha kolay olması yönünde geri bildirim verdik"

İtalyan basınına göre Leclerc'in kontratın "fesih maddesi" var

İtalyan basınına göre Leclerc'in kontratın "fesih maddesi" var

F1 Formula 1
Ferrari lansmanı

İtalyan basınına göre Leclerc'in kontratın "fesih maddesi" var İtalyan basınına göre Leclerc'in kontratın "fesih maddesi" var

Leclerc: "Bu sezon Tifosi'ye bol bol tezahürat yaptırmak istiyorum!"

Leclerc: "Bu sezon Tifosi'ye bol bol tezahürat yaptırmak istiyorum!"

F1 Formula 1
Ferrari lansmanı

Leclerc: "Bu sezon Tifosi'ye bol bol tezahürat yaptırmak istiyorum!" Leclerc: "Bu sezon Tifosi'ye bol bol tezahürat yaptırmak istiyorum!"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol