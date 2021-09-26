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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Gasly'e spin attıran Stroll, 10 sn zaman cezası aldı

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, Şef Editör

Aston Martin pilotu Lance Stroll, Rusya GP'de AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ile yaşadığı temasın ardından 10 sn zaman cezası aldı.

Gasly'e spin attıran Stroll, 10 sn zaman cezası aldı

Yarışın son bölümündeki yağmurda geçiş lastiklerine erken geçiş yapan Stroll, son 3 tur kala Gasly'e atak yapmaya çalışırken arkadan temas etti ve onun spin atmasına neden oldu.

Bu olay yarışın ardından incelendi ve hakemler Stroll'ün hatalı olduğuna karar verdiler. Stroll, bu olay nedeniyle 10 sn zaman cezası aldı.

Stroll yarışı 11. sırada, takım arkadaşı Sebastian Vettel'in önünde tamamlamıştı ve cezaya rağmen yerini korumayı başardı.

Aston Martin pilotu ayrıca 2 ceza puanı aldı. Bu ceza puanıyla Stroll'ün son 12 ay içerisindeki ceza puanı 8'e çıkmış oldu.

Stroll yarışta takım arkadaşı Sebastian Vettel'le de temas yaşamıştı.

Stroll kendisini temasın olduğu anlarda pistin çok kaygan olduğu ve Gasly'nin eskimiş kuru zemin lastikleriyle zorlandığı yönünde savunsa da, hakemler o şartlarda temas olmamasını sağlamanın kendisinde olduğunu belirttiler.

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