Stroll: “Galibiyet şansını kendi hatamla yok ettim”

Stroll, sekizinci sıradan başladığı yarışta, kırmızı bayrakla beraber ikinciliğe yükseldi. Kanadalı sürücü pit yapmamıştı, ancak kırmızı bayraklar altında lastik değişimine izin verildiği için yeni bir set lastikle yarışa devam edebildi.

O anda Hamilton’ın arkasında ikinci sırada yer alan Stroll, kötü bir startla dört sıra kaybetti ancak sonrasında Alfa Romeo sürücülerini geçmeyi başardı. Pierre Gasly ve Carlos Sainz’ı geçemeyen Racing Point sürücüsü, yarışı üçüncü sırada tamamladı.

İlk podyumunu 2017 Azerbaycan Grand Prix’sinde elde eden Stroll, “Üçüncü sıradan mutluyum. Son podyumumdan bu yana birkaç yıl geçmişti, bu yüzden geri dönmek iyi hissettiriyor ve yarış çok çılgıncaydı!”

“Pierre için çok mutluyum, bunu gerçekten hak etti. Harika bir start aldı, yarış boyunca istikrarlıydı. Aslında ona pozisyon kaybetmek benim hatamdı, startta yol tutuş yoktu ve patinajda kaldım ve herkes beni geçip gitti. İlk turlarda Carlos’la iyi kapıştık ve onu dışarıdan geçtim, ancak sonra beni ilk virajda yeniden geçti.”

“Pistte mücadeledeydik, bu yüzden üçüncülükten memnunum. Bugün galibiyet elimizden kayıp gitti, ancak üçüncülük de harika.”

“Yarış ortasında yeniden start almaya alışık değilsiniz, ancak dediğim gibi üçüncü olmak harika.” şeklinde konuştu.

Bu, isim değişikliğinden sonra Racing Point’in Formula 1’deki ilk podyumu oldu. Takımın son podyumu, isimleri Force India iken 2018 Azerbaycan Grand Prix’sinde Sergio Perez’in elde ettiği üçüncülüktü.