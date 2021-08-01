Stroll: "Frene bastığım anda duramayacağımı anladım"

Aston Martin pilotu Lance Stroll, ıslak zeminde başlayan yarışta geç frenle ilk virajda pozisyon kazanmaya çalıştı.

Fakat duramayarak Ferrari pilotu Charles Leclerc'e çarptı ve o da McLaren pilotu Daniel Ricciardo ile temas yaşadı.

Bu temasın ardından hem Stroll hem de Leclerc yarış dışı kalırken, Ricciardo yarışa devam etti ancak puan almayı başaramadı.

Kazanın ardından soruları yanıtlayan Stroll, kazadan kaçınmak için elinden geleni yaptığını dile getirdi.

Olayı önlemek için mi içeriden gittiği sorusuna Stroll, "Evet, kesinlikle. Kazadan kaçınmak için içeri girmeye çalıştım."

"Aslında yarışın startında olanlara pek fazla bakmadım ama fren yapar yapmaz virajı dönemeyeceğimi biliyordum çünkü lastikler kilitlendi ve kaygan zemin nedeniyle şartlar zordu."

"Araçlarla temastan kaçınmak adına en iyi kararı vermek için elimden geleni yaptım."

"Yani her şeye bakmamız ve neler olduğunu görmemiz gerekecek. Henüz Charles ile konuşmadım çünkü araçtan yeni çıktım."

"Bu yarışta ıslak zeminde sorun yaşadık ama daha ıslak olan bazı yarışlar vardı ve onlarda iyi performans sergiledik." cevabını verdi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images