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Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Stroll: "Ferrari bu yarışta çok çok hızlıydı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin pilotu Lance Stroll, Steiermark Grand Prix'sinde Ferrari ile yarışmalarının mümkün olmadığını ancak aldıkları puandan memnun olduğunu dile getirdi.

Stroll: "Ferrari bu yarışta çok çok hızlıydı"

Aston Martin pilotu Lance Stroll, dokuzuncu sıradan başladığı yarışın ilk turunda Fernando Alonso'yu geçti ve neredeyse tüm yarışı İspanyol pilotun önünde geçirerek sekizinci oldu.

Kanadalı pilot, yarış boyunca Alonso ile benzer tempoda gitti ve hem McLaren hem de Ferrari'nin bu iki takımdan daha iyi bir tempoya sahip olduğu görülebiliyordu.

Yine de Stroll'ün kazandığı bu dört puan, şampiyonada AlphaTauri ile aralarının üç puan kapanmasına yardımcı oldu. Ayrıca Alpine'le de arayı iki puan daha artırmış oldular.

Yarışın ardından konuşan Stroll şöyle dedi: "Açıkçası bugün araçtan hemen hemen her şeyi çıkardığımızı düşünüyorum. İyi bir ilk tur çıkardık, Fernando'yu geride bıraktık ve bu da bizi mücadeleye dahil etti."

"Orada iyi bir başlangıç ​​yaptım ve Fernando Alonso, Charles Leclerc ve Pierre Gasly'yi takip ettim. Önümüzde bazı temaslar vardı. bu da bazı yerler kazanmamıza yardımcı oldu ve altıncı sırayı almak için Fernando'yu geçmeyi başardım."

"Yarış boyunca çok yakındı, bu yüzden son ana kadar maksimumu zorladım. Eğlenceliydi."

"Dediğim gibi başlangıçta altıncı sıraya kadar çıktık ama bunu korumak zordu çünkü Ferrari pilotları bugün çok hızlıydı. Bu, biraz garip ama çok hızlılardı.  Yarışın son anlarında lastikleri daha iyi çalıştırıyorlardı. Yine de sekizincilik iyi bir sonuç, hafta sonu bizim için çok olumlu geçti."

"Gelecek hafta yeni lastiklerle yine burada olacağız. Mücadelenin ne yönde olacağını göreceğiz. Hava burada her zaman ilginç oluyor. Bugün ve bu hafta sonu neleri daha iyi yapabileceğimizi inceleyeceğiz ve gelecek hafta sonu daha da güçlü şekilde döneceğiz."

"Şahsen bu piste gelmekten her zaman keyif aldım. Buradaki pist çok kısa olsa bile sürüş yapması çok eğlenceli."

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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