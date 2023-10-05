Prime'a abone ol
Önceki / Formula 3 şampiyonu Borteloto, McLaren'ın sürücü programına dahil oldu
Formula 1 / Katar GP Haberler

Stroll, F1'de 11. takım istemiyor

Aston Martin'in sahibi Lawrence Stroll, Formula 1'de 10 takımın yeterli olduğu görüşünde.

Ekleyen:
Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 Team

FIA, bu hafta başında Andretti'nin Formula 1'de yarışmaya yönelik teklifini onayladı ve sürecin tamamlanması için konuyu F1'e taşıdı.

Şimdi FOM ve F1 yönetimi, Andretti ile ticari ve finansal kısımları görüşecekler. Bu sürecin olumlu tamamlanması bekleniyor fakat F1'in bu konudaki sert tutumu, Andretti'nin işini kolaylaştırmayacak.

Mevcut F1 takımları da para ödülünün başka bir tarafla paylaşılacak olmasından ötürü 11. takıma karşılar.

Aston Martin'in sahibi Lawrence Stroll da o isimlerden birisi.

FIA'nın verdiği karar sonrası Sky Sport'a konuşan Stroll, Formula 1'in 11. takıma ihtiyacı olmadığını söyledi.

Stroll şöyle konuştu: "Formula 1'de kesinlikle 10 takım olması gerektiğine inanıyorum."

"Formula 1 şu anda bir iş olarak çok başarılı. Sporumuz hiç bu kadar iyi durumda olmamıştı. Dolayısıyla zaten işe yarayan şeyleri düzeltmemize gerek olmadığına inanıyorum."

"Hiç bu kadar çok taraftar, tribünlerde bu kadar çok seyirci olmamıştı. Formula 1 şu anda tarihteki en yüksek izleyici kitlesine sahip."

"Özellikle ABD'de giderek büyüyor."

Liberty'nin Andretti konusundaki kararını birkaç ay boyunca değerlendirmesi bekleniyor.

paylaşım
yorumlar

Formula 3 şampiyonu Borteloto, McLaren'ın sürücü programına dahil oldu

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Katar GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Katar GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Formula 1
Katar GP

Katar GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları Katar GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Resmi: Acosta, 2024'te Tech3'da Espargaro'nun yerini alacak

Resmi: Acosta, 2024'te Tech3'da Espargaro'nun yerini alacak

MotoGP

Resmi: Acosta, 2024'te Tech3'da Espargaro'nun yerini alacak Resmi: Acosta, 2024'te Tech3'da Espargaro'nun yerini alacak

Gasly: "Takım emri konusu artık kapandı"

Gasly: "Takım emri konusu artık kapandı"

Formula 1
Katar GP

Gasly: "Takım emri konusu artık kapandı" Gasly: "Takım emri konusu artık kapandı"

Son Haberler

Canlı anlatım: Katar GP sıralama turları

Canlı anlatım: Katar GP sıralama turları

F1 Formula 1
Katar GP

Canlı anlatım: Katar GP sıralama turları Canlı anlatım: Katar GP sıralama turları

Hamilton, Katar'da yine gökkuşağı kask tasarımıyla yarışacak

Hamilton, Katar'da yine gökkuşağı kask tasarımıyla yarışacak

F1 Formula 1
Katar GP

Hamilton, Katar'da yine gökkuşağı kask tasarımıyla yarışacak Hamilton, Katar'da yine gökkuşağı kask tasarımıyla yarışacak

Allison: "Şu anda tur süreleri olması gerekenden 4-5 saniye daha yavaş"

Allison: "Şu anda tur süreleri olması gerekenden 4-5 saniye daha yavaş"

F1 Formula 1
Katar GP

Allison: "Şu anda tur süreleri olması gerekenden 4-5 saniye daha yavaş" Allison: "Şu anda tur süreleri olması gerekenden 4-5 saniye daha yavaş"

Alonso: "Verstappen saygıyı hak ediyor çünkü şartlar zorlu olsa da hiç hata yapmıyor"

Alonso: "Verstappen saygıyı hak ediyor çünkü şartlar zorlu olsa da hiç hata yapmıyor"

F1 Formula 1
Katar GP

Alonso: "Verstappen saygıyı hak ediyor çünkü şartlar zorlu olsa da hiç hata yapmıyor" Alonso: "Verstappen saygıyı hak ediyor çünkü şartlar zorlu olsa da hiç hata yapmıyor"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol