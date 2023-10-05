Stroll, F1'de 11. takım istemiyor

FIA, bu hafta başında Andretti'nin Formula 1'de yarışmaya yönelik teklifini onayladı ve sürecin tamamlanması için konuyu F1'e taşıdı.

Şimdi FOM ve F1 yönetimi, Andretti ile ticari ve finansal kısımları görüşecekler. Bu sürecin olumlu tamamlanması bekleniyor fakat F1'in bu konudaki sert tutumu, Andretti'nin işini kolaylaştırmayacak.

Mevcut F1 takımları da para ödülünün başka bir tarafla paylaşılacak olmasından ötürü 11. takıma karşılar.

Aston Martin'in sahibi Lawrence Stroll da o isimlerden birisi.

FIA'nın verdiği karar sonrası Sky Sport'a konuşan Stroll, Formula 1'in 11. takıma ihtiyacı olmadığını söyledi.

Stroll şöyle konuştu: "Formula 1'de kesinlikle 10 takım olması gerektiğine inanıyorum."

"Formula 1 şu anda bir iş olarak çok başarılı. Sporumuz hiç bu kadar iyi durumda olmamıştı. Dolayısıyla zaten işe yarayan şeyleri düzeltmemize gerek olmadığına inanıyorum."

"Hiç bu kadar çok taraftar, tribünlerde bu kadar çok seyirci olmamıştı. Formula 1 şu anda tarihteki en yüksek izleyici kitlesine sahip."

"Özellikle ABD'de giderek büyüyor."

Liberty'nin Andretti konusundaki kararını birkaç ay boyunca değerlendirmesi bekleniyor.