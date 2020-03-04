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Formula 1 / Son dakika

Stroll: “F1 takımı, Aston’un yeni stratejisinin temeli”

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Stroll: “F1 takımı, Aston’un yeni stratejisinin temeli”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
4 Mar 2020 13:55

Racing Point Formula 1 takımının sahibi Lawrence Stroll, Silverstone merkezli takımın, 2021’de fabrika takımı statüsü kazandığında Aston Martin’in gelecek planlarının “temeli” olacağını söyledi.

Stroll, bir yatırımcı konsorsiyumu ile birlikte Ocak ayında Aston Martin Lagonda’nın hissedarı olmuş ve kısa süre sonra şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenecek.

Yeni V12 Speedster’ın lansmanındaki bir videoda konuşan Stroll, yarış takımının Aston’un gelecek stratejisi için ne kadar önemli olacağını vurguladı.

Bu, F1 teknolojisinin yeni bir ortadan motorlu süper araç yelpazesiyle paylaşılmasını da içeriyor. Stroll, bunun yatırım yapma kararının anahtarı olduğunu söyledi.

Şirket, 2021 için zaten Red Bull Technology ile birlikte hazırlanan Valhalla modeline sahip.

Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer, kısa süre önce RBT’de çalışan 100 Aston tasarımcısının, takımın gelecek sene tamamlanacak olan yeni F1 tesisinde çalışacağını açıklamıştı.

Stroll, F1 programının Aston için pazarlama planlarının merkezinde yer aldığını açık şekilde belirtti.

Stroll, “Yönetim kurulu başkanı olarak, uyguladığımız stratejiden sorumlu olacağım.”

“Stratejinin temeli, Aston Martin’i kendi markası altında çalışarak 2021’de gride bir fabrika takımı olarak döndürmek, markanın yılda iki milyar kişiye ulaşmasını ve müşterilerimizin 22 farklı bölgede eğlenmesini sağlamak.”

“Bu tüm taraflar için çok heyecan verici ve bu, markamızın global olarak inşasını destekleyecektir. Ve Aston Martin’in global olarak seçkin bir lüks marka olma konusundaki tutkumuza ulaşmamıza izin verecektir.”

“Bunun, ortadan motorlu araç yelpazesinin tanıtılmasından çok daha fazlası olduğunu düşünüyorum.”

“Bu bize müşterimizle tanışma ve görüşme fırsatı vermesinin yanı sıra, onlara yeni modellerimizi gösterme ve Aston Martin dünyası için bir hafta sonunun nasıl geçtiğini tecrübe etme şansı veriyor.”

“Kalpten bir yarışçı olarak, bu şirketin DNA’sı beni her zaman Aston Martin’e çekmişti.”

“Bu tamamen, bu teknolojilerle harika araçların geliştirilmesine yardımcı olan yarış tarihi ve geçmişiyle ilgili.”

“Aston’un, DNA’sında bulunan ortadan motorlu araç programına sahip olmayı gerçekten özlediğini düşünüyorum.”

“Ve şimdi 2021’de bir fabrika takımı olarak F1’e girme ve yol aracı projelerimizdeki teknolojiyi F1 takımıyla paylaşma fırsatının, Aston Martin’in yelpazesini tamamlama konusunda pastanın üzerindeki çilek olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

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