Stroll, Aston Martin üstündeki etkisini artırdı

Kuveytli aile yatırım şirketi Adeem, ortaklarıyla birlikte 2007’de Aston Martin’i Ford’dan satın almış, 2018’de de halka açmıştı. Fakat Adeem’in AML’deki hissesinin, Cuma günü %7’nin altına düştüğü görüldü.

Devamında Adeem’in Aston Martin yönetim kurulundaki temsilcisi de görevinden çekildi ve böylece AML’nin yönetim kurulu, son 1 ay içerisinde 2. kez güncellenmek zorunda kaldı.

Ocak ayında Aston Martin yönetim kurulu başkanı Lawrence Stroll, 3 yönetim kurulu üyesini görevinden alarak yerlerine 5 yeni direktör getirmişti.

Geçtiğimiz yıl 61 yaşındaki Kanadalı yatırımcı, kurduğu konsorsiyumla efsanevi İngiliz araç üreticisinden büyük bir hisse almış ve takıma yüklü miktarda para girişi sağlayarak batmasını engellemiş ve takımı yeniden yapılandırmak için bir plan tasarlamıştı.

Stroll’ün ilk icraati, eski CEO Andy Palmer’ı görevinden alarak yerine Mercedes AMG’nin eski CEO’su Tobias Moers’i getirmek oldu.

Fakat aynı zamanda Stroll, sahibi olduğu F1 takımı Racing Point’le, İngiliz araç üreticisi arasında yeni bir ilişki yarattı ve takımı, Aston Martin F1 takımı olarak yeniden adlandırdı. Bu sayede tarihi İngiliz marka, en son 1960’ta yarıştığı Grand Prix sahasına tekrardan dönmüş olacak.