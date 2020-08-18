Stroll dördüncülüğün ardından çok mutlu

Lance Stroll, İspanya Grand Prix'sine beşinci sıradan başladı ve harika bir startla üçüncülüğe kadar çıktı.

Sonrasında Valtteri Bottas'a geçildi ve damalı bayrağı iyi bir performansla dördüncü sırada görerek iyi sonuçlar elde etti.

Genç sürücü, "Harika bir başlangıç vardı ve yarışımı güçlendiren şey bu oldu. Dış taraftan başladım, Sergio ile Mercedes'i geçtim. Harika bir başlangıçtı ve orada bir boşluk gördüm. Bu da yarışımı hazırlayan şeydi."

"Birkaç turluğuna da olsa üçüncü olmak harikaydı, ama Mercedes ile rekabet edemeyeceğimizi biliyorduk. Dördüncülük bizim için maksimumum sonuçtu. Pistte Sergio ile harika bir mücadele vardı ama eminim Otmar bizi izlerken biraz yaşlandı!"

"Yarış sırasında iki pit stop stratejisine geçmeye karar verdik, ancak pozisyonumu geri kazandım ve sonlara doğru Sebastian Vettel'i geride bıraktım. Sergio'nun cezası sayesinde bir sıra daha kazandım."

"Temel görev lastikleri korumaktı ama bu sıcakta bunu yapmak kolay değildi. Yine de başardık. Son turlardaki kara bulutlar, kavurucu sıcağın ardından biraz rahatlama sağladı!"

"Takım harika bir iş çıkardı, çok fazla puan kazandığımız için mutluyum.

"Spa harika bir pist ve teorik olarak aracımız için iyi olmalı. Orayı sabırsızlıkla bekliyorum, oraya dönmek güzel olacak. Bence daha fazla puan almamız mümkün olacak." dedi.