Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
10 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
17 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
38 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
51 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
65 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
101 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Stroll dördüncülüğün ardından çok mutlu

paylaşım
yorumlar
Stroll dördüncülüğün ardından çok mutlu
Ekleyen:
, Editör
18 Ağu 2020 07:31

Racing Point sürücüsü Lance Stroll, dördüncü sırada tamamladığı İspanya GP'nin ardından sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

Lance Stroll, İspanya Grand Prix'sine beşinci sıradan başladı ve harika bir startla üçüncülüğe kadar çıktı.

Sonrasında Valtteri Bottas'a geçildi ve damalı bayrağı iyi bir performansla dördüncü sırada görerek iyi sonuçlar elde etti.

Genç sürücü, "Harika bir başlangıç vardı ve yarışımı güçlendiren şey bu oldu. Dış taraftan başladım, Sergio ile Mercedes'i geçtim. Harika bir başlangıçtı ve orada bir boşluk gördüm. Bu da yarışımı hazırlayan şeydi."

"Birkaç turluğuna da olsa üçüncü olmak harikaydı, ama Mercedes ile rekabet edemeyeceğimizi biliyorduk. Dördüncülük bizim için maksimumum sonuçtu. Pistte Sergio ile harika bir mücadele vardı ama eminim Otmar bizi izlerken biraz yaşlandı!"

"Yarış sırasında iki pit stop stratejisine geçmeye karar verdik, ancak pozisyonumu geri kazandım ve sonlara doğru Sebastian Vettel'i geride bıraktım. Sergio'nun cezası sayesinde bir sıra daha kazandım."

"Temel görev lastikleri korumaktı ama bu sıcakta bunu yapmak kolay değildi. Yine de başardık. Son turlardaki kara bulutlar, kavurucu sıcağın ardından biraz rahatlama sağladı!"

"Takım harika bir iş çıkardı, çok fazla puan kazandığımız için mutluyum. 

"Spa harika bir pist ve teorik olarak aracımız için iyi olmalı. Orayı sabırsızlıkla bekliyorum, oraya dönmek güzel olacak. Bence daha fazla puan almamız mümkün olacak." dedi.

Vettel: "Ferrari'nin strateji planlarını gözden geçirmesine gerek yok"

Önceki haber

Vettel: "Ferrari'nin strateji planlarını gözden geçirmesine gerek yok"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Vettel: "Ferrari'nin strateji planlarını gözden geçirmesine gerek yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Vettel: "Ferrari'nin strateji planlarını gözden geçirmesine gerek yok"

Ferrari, Mick Schumacher'i "daha küçük bir takımla" F1'de yarıştırmayı planlıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Mick Schumacher'i "daha küçük bir takımla" F1'de yarıştırmayı planlıyor!

Horner: "Verstappen ile Hamilton arasında çok küçük fark var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Verstappen ile Hamilton arasında çok küçük fark var"

KTM, MotoGP'deki taviz hakkını kaybetse bile motorunu geliştirebilecek
MotoGP MotoGP / Son dakika
1s

KTM, MotoGP'deki taviz hakkını kaybetse bile motorunu geliştirebilecek

F1 dünyası, Türkiye GP'nin dönüş haberlerinden mutlu!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 dünyası, Türkiye GP'nin dönüş haberlerinden mutlu!

Bottas, siyah tulumlar nedeniyle İspanya GP'de 3 kg kaybettiğini düşünüyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas, siyah tulumlar nedeniyle İspanya GP'de 3 kg kaybettiğini düşünüyor

Rossi: "Yaşanan kaza, MotoGP sürücülerinin aşırı agresif olduğunu gösterdi"
MotoGP MotoGP / Son dakika

Rossi: "Yaşanan kaza, MotoGP sürücülerinin aşırı agresif olduğunu gösterdi"

Stroll dördüncülüğün ardından çok mutlu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
17dk

Stroll dördüncülüğün ardından çok mutlu

Son Haberler

Stroll dördüncülüğün ardından çok mutlu
F1 Formula 1 / Son dakika
17dk

Stroll dördüncülüğün ardından çok mutlu

Vettel: "Ferrari'nin strateji planlarını gözden geçirmesine gerek yok"
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Vettel: "Ferrari'nin strateji planlarını gözden geçirmesine gerek yok"

Grosjean: "Yarışta hiçbir şey yolunda gitmedi"
F1 Formula 1 / Son dakika
2s

Grosjean: "Yarışta hiçbir şey yolunda gitmedi"

Ferrari, Mick Schumacher'i "daha küçük bir takımla" F1'de yarıştırmayı planlıyor!
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Mick Schumacher'i "daha küçük bir takımla" F1'de yarıştırmayı planlıyor!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: "Ferrari'nin strateji planlarını gözden geçirmesine gerek yok"

1s
2
Formula 1

Ferrari, Mick Schumacher'i "daha küçük bir takımla" F1'de yarıştırmayı planlıyor!

3
Formula 1

Horner: "Verstappen ile Hamilton arasında çok küçük fark var"

4
MotoGP

KTM, MotoGP'deki taviz hakkını kaybetse bile motorunu geliştirebilecek

1s
5
Formula 1

F1 dünyası, Türkiye GP'nin dönüş haberlerinden mutlu!

Son Videolar

Mercedes mühendisi 01:00
Formula 1

Mercedes mühendisi "60 saniyede" işini anlatıyor

F1 2020 70. Yıl Dönümü GP - Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 03:49
Formula 1

F1 2020 70. Yıl Dönümü GP - Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – 70. Yıl Dönümü GP'den en iyi fotoğraflar 03:18
Formula 1

Grand Prix Greats – 70. Yıl Dönümü GP'den en iyi fotoğraflar

70. Yıl Dönümü GP start gridi 01:01
Formula 1

70. Yıl Dönümü GP start gridi

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi 09:04
Formula 1

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi

Son Haberler

Stroll dördüncülüğün ardından çok mutlu
F1

Stroll dördüncülüğün ardından çok mutlu

Vettel: "Ferrari'nin strateji planlarını gözden geçirmesine gerek yok"
F1

Vettel: "Ferrari'nin strateji planlarını gözden geçirmesine gerek yok"

Grosjean: "Yarışta hiçbir şey yolunda gitmedi"
F1

Grosjean: "Yarışta hiçbir şey yolunda gitmedi"

Ferrari, Mick Schumacher'i "daha küçük bir takımla" F1'de yarıştırmayı planlıyor!
F1

Ferrari, Mick Schumacher'i "daha küçük bir takımla" F1'de yarıştırmayı planlıyor!

Perez ve Kvyat'a verilen cezalar, yeni kısıtlamanın bir parçasıymış
F1

Perez ve Kvyat'a verilen cezalar, yeni kısıtlamanın bir parçasıymış

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.