Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Ocon, Alpine'in güçlü formunu korumasını umuyor
Formula 1 / Fransa GP Haberler

Stroll: "Daha hızlı olabiliriz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin pilotu Lance Stroll, takımın cuma gününe kıyasla daha hızlı gidebileceğini ve cumartesi günü için bunu hedeflediklerini söyledi.

Stroll: "Daha hızlı olabiliriz"

Aston Martin pilotları, cuma günkü her iki seansta da ilk onun dışında kaldılar ve genel olarak orta grubun biraz gerisinde kalmış gibi göründüler.

Ancak Lance Stroll, takımın daha fazla hız kazanabileceğini düşünüyor ve bundan ötürü takımın yapacağı çalışmalara güveniyor.

Kanadalı pilot, "Hava gerçekten çok sıcaktı ve zaman zaman çok sert rüzgarlar vardı. Bu da koşulları zorlaştırdı çünkü bu, yol tutuşun düşük olduğu bir yüzey."

"Özellikle günün ilk saatleri rüzgarlıydı ancak ritim yakaladık ve programımız dahilinde çalıştık. Aracın dengesi hakkında bazı faydalı şeyler öğendik ve bazı önemli çalışmalar yaptık."

"Ancak daha hızlı olabileceğimizi düşünüyorum, bu yüzden gece her şeye bakacağız ve cumartesi günü daha güçlü geri dönmek için çabalayacağız."

"Orta grup bu hafta sonu çok yakın görünüyor, bu yüzden küçük kazançların etkisi büyük olabilir. Sıralama turları için bunu yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Sebastian Vettel de takımın daha fazlasını yapabileceğini ve bunun için çabalamaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

"Pist koşulları sıcak ve çok rüzgarlıydı. Sabah beni etkilediği ve pist dışına çıktığım bir an vardı. Bu da bize biraz zamana mâl oldu ama öğleden sonra iyi bir ilerleme kaydettik."

"Uzun sürüşler temiz geçti ve arka arkaya birkaç tur atmayı başardık ki bu önemliydi. Bir hata yaptığım için en hızlı turum en iyisi değildi ama bugün temelde sıralama turlarında iyi performans gösterdiğimizden emin olmak adına, araç hakkında fikir edinmeye çalıştık."

"Sanırım nerede zaman kazanabileceğimizi biliyoruz ve daha iyisini yapabileceğimiz bazı şeyler var. Bu gece enerjimizi buna harcayacağız."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Ocon, Alpine'in güçlü formunu korumasını umuyor

Önceki haber

Ocon, Alpine'in güçlü formunu korumasını umuyor
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Fransa GP 2. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.008 saniye önünde lider!

17s
2
Formula 1

Sainz: "Fransa'da gerçeğe geri döndük"

11s
3
Formula 1

Leclerc: "İlk seansa göre büyük bir adım attık"

38 dk
4
MotoGP

Marquez: "Rossi'nin durumunda olduğumu hayal edemiyorum"

12s
5
Formula 1

Mercedes, Russell/Bottas kararını kışa kadar bekletebilir

1s
Son Haberler
Stroll: "Daha hızlı olabiliriz"
F1

Stroll: "Daha hızlı olabiliriz"

3dk
Ocon, Alpine'in güçlü formunu korumasını umuyor
F1

Ocon, Alpine'in güçlü formunu korumasını umuyor

23dk
Leclerc: "İlk seansa göre büyük bir adım attık"
F1

Leclerc: "İlk seansa göre büyük bir adım attık"

38dk
Mercedes, Russell/Bottas kararını kışa kadar bekletebilir
F1

Mercedes, Russell/Bottas kararını kışa kadar bekletebilir

1s
Vasseur: "Pourchaire'yi erkenden F1'e getirmek hata olabilir"
F1

Vasseur: "Pourchaire'yi erkenden F1'e getirmek hata olabilir"

10s
Son Videolar
Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Ocon, Alpine'in güçlü formunu korumasını umuyor Fransa GP
Formula 1

Ocon, Alpine'in güçlü formunu korumasını umuyor

Alonso: "Şimdiye kadar oldukça hızlı göründük" Fransa GP
Formula 1

Alonso: "Şimdiye kadar oldukça hızlı göründük"

Vettel: "Araçta daha fazla potansiyel var" Fransa GP
Formula 1

Vettel: "Araçta daha fazla potansiyel var"

Çok Okunanlar Bugün

Fransa GP 2. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.008 saniye önünde lider!
Formula 1 Formula 1

Fransa GP 2. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.008 saniye önünde lider!

Sainz: "Fransa'da gerçeğe geri döndük"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Fransa'da gerçeğe geri döndük"

Leclerc: "İlk seansa göre büyük bir adım attık"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "İlk seansa göre büyük bir adım attık"

Marquez: "Rossi'nin durumunda olduğumu hayal edemiyorum"
MotoGP MotoGP

Marquez: "Rossi'nin durumunda olduğumu hayal edemiyorum"

Mercedes, Russell/Bottas kararını kışa kadar bekletebilir
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Russell/Bottas kararını kışa kadar bekletebilir

Vettel: "Araçta daha fazla potansiyel var"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Araçta daha fazla potansiyel var"

Mir, Quartararo’nun yarış tulumu hakkındaki yorumları ardından “kötü adam” gibi hissetmiş
MotoGP MotoGP

Mir, Quartararo’nun yarış tulumu hakkındaki yorumları ardından “kötü adam” gibi hissetmiş

Norris: "Aracı sürmeyi daha kolay bir hale getirmeliyiz"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Aracı sürmeyi daha kolay bir hale getirmeliyiz"

Son Haberler

Stroll: "Daha hızlı olabiliriz"
Formula 1 Formula 1

Stroll: "Daha hızlı olabiliriz"

Ocon, Alpine'in güçlü formunu korumasını umuyor
Formula 1 Formula 1

Ocon, Alpine'in güçlü formunu korumasını umuyor

Leclerc: "İlk seansa göre büyük bir adım attık"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "İlk seansa göre büyük bir adım attık"

Mercedes, Russell/Bottas kararını kışa kadar bekletebilir
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Russell/Bottas kararını kışa kadar bekletebilir

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.