Stroll: "Daha hızlı olabiliriz"

Aston Martin pilotları, cuma günkü her iki seansta da ilk onun dışında kaldılar ve genel olarak orta grubun biraz gerisinde kalmış gibi göründüler.

Ancak Lance Stroll, takımın daha fazla hız kazanabileceğini düşünüyor ve bundan ötürü takımın yapacağı çalışmalara güveniyor.

Kanadalı pilot, "Hava gerçekten çok sıcaktı ve zaman zaman çok sert rüzgarlar vardı. Bu da koşulları zorlaştırdı çünkü bu, yol tutuşun düşük olduğu bir yüzey."

"Özellikle günün ilk saatleri rüzgarlıydı ancak ritim yakaladık ve programımız dahilinde çalıştık. Aracın dengesi hakkında bazı faydalı şeyler öğendik ve bazı önemli çalışmalar yaptık."

"Ancak daha hızlı olabileceğimizi düşünüyorum, bu yüzden gece her şeye bakacağız ve cumartesi günü daha güçlü geri dönmek için çabalayacağız."

"Orta grup bu hafta sonu çok yakın görünüyor, bu yüzden küçük kazançların etkisi büyük olabilir. Sıralama turları için bunu yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Sebastian Vettel de takımın daha fazlasını yapabileceğini ve bunun için çabalamaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

"Pist koşulları sıcak ve çok rüzgarlıydı. Sabah beni etkilediği ve pist dışına çıktığım bir an vardı. Bu da bize biraz zamana mâl oldu ama öğleden sonra iyi bir ilerleme kaydettik."

"Uzun sürüşler temiz geçti ve arka arkaya birkaç tur atmayı başardık ki bu önemliydi. Bir hata yaptığım için en hızlı turum en iyisi değildi ama bugün temelde sıralama turlarında iyi performans gösterdiğimizden emin olmak adına, araç hakkında fikir edinmeye çalıştık."

"Sanırım nerede zaman kazanabileceğimizi biliyoruz ve daha iyisini yapabileceğimiz bazı şeyler var. Bu gece enerjimizi buna harcayacağız."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images