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Stroll: "Daha büyük adımlara ihtiyacımız var"

Lance Stroll'e göre Aston Martin'in daha büyük adımlara ihtiyacı var.

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Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, in Parc Ferme

İlk sekiz yarışın altısında podyuma çıkan Aston Martin, son dört yarışta sadece bir kez ilk beşe girebildi ve hiç podyum alamadı.

Takım, Kanada GP'den bu yana devam eden olumsuzluğu ortadan kaldırmak amacıyla arka planda epey çalışıyor fakat henüz beklenen adım gelmedi.

Singapur GP'ye gelecek yeni ön kanadın, ileri yönde iyi bir adım olması bekleniyor.

Konu hakkında konuşan Lance Stroll, öndeki takımlarla savaşabilmek için daha büyük adımlara ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Stroll "Bu yıl piste çıktığımız ilk andan itibaren hızlıydık fakat son birkaç yarış biraz daha zor geçti."

"Pek çok takım arayı kapattı, bu yüzden şimdi durum çok daha yoğun geçiyor."

"Zorlamaya devam etmeli ve sezonun ikinci yarısında bir adım daha atarak yılın başında sahip olduğumuz o rekabetçi araca geri dönmeliyiz."

"Takım şimdiye kadar araçta bazı küçük değişiklikler yaptı ve bu da kesinlikle yardımcı oldu. Fakat bence hâlâ zorlamaya devam etmeliyiz."

"Hâlâ istediğimiz kadar hızlı değiliz." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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