Stroll: “Çok mutluyum”

Stroll, Macaristan Grand Prix’si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında Mercedes’lerden sonra en hızlı isim olmayı başararak üçüncü olmayı başardı.

Sıralama turları sonrasında konuşan Kanadalı sürücü, “Çok mutluyum, çünkü araç sadece sıralama turlarında değil, hafta sonunun başından itibaren harika çalıştı.”

“Hızımız vardı, sıralama turlarında da bunu devam ettirdik ve tüm takım için çok mutluyum, herkes çok çalıştı.”

“Bu seanstaki performansımdan memnunum, ancak şimdi yarınki yarışa hazırlanmalıyım. Çokça puan almayı umuyorum.”

“Elbette, ikinci seansta orta hamuru takarak risk aldık ancak bu bize yarın biraz avantaj sağlayacak. Son seansa bu hamurla kalabildiğimiz için ve o hamurla iyi bir tur attık.”

“Ve son seanstaki son turumda da her şeyi bir araya getirebildim. Şu an maskemin altında büyük bir gülümseme var.” ifadelerini kullandı.