Stroll: "Bu stratejiyle ancak bunu yapabildik"
Racing Point pilotu Lance Stroll, takımın yaptığı pit stop stratejisinde diğer takımlara göre zayıf kaldığını ve stratejileri yeniden incelemeleri gerektiğini söyledi.
Medya mensuplarının sorularını yanıtlayan Stroll, strateji hakkında şunları söyledi: "Yarışın üzerinden tekrardan geçmemiz gerekiyor, Leclerc ile farklı bir strateji izledik. O, tek pit stop ile beraber sona kadar gidebildi ve bizim önümüze geçti."
"Yarışı tekrardan incelememiz gerekiyor ve neleri yanlış yaptığımıza bakmamız lazım, ancak takım olarak iyi puanlar toplamayı başardık."
Stroll'e, orta hamurları uzun süre götürüldüğü ve bunu nasıl başardığı sorulunca Kanadalı pilot "Bilmiyorum, sanırım diğer çocuklar biraz daha uzun gittiler. Bunu incelememiz gerekecek. Bu strateji ile beraber yapabileceğimiz tek şey buydu. Bugünden maksimumu aldığımıza inanıyorum."
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|Editör
|Efe Kahya