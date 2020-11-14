Stroll: "Bu sonuç beni de şoke etti!"

Lance Stroll, bugün gerçekleştirilen sıralama turlarında harika bir performans ortaya koydu ve harika bir son tur çıkararak kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı.

Bu başarının ardından Kanadalı pilot hem mutlu hem duygusaldı.

Stroll şöyle dedi: "Bunu kelimelerle anlatmak çok zor, ama şoke olduğumu söylemem gerekiyor."

"Sıralama turlarının son bölümünde pole pozisyonunu kazanmamızı beklemiyordum. Çünkü sıralama turlarından önce hiçbir şeyden emin değildik. Hatta üçüncü antrenman seansında rekabetçi bile görünmüyorduk."

"Ama şimdi çok ama çok mutluyum! Sonunda, çok büyük bir baskı olmasına rağmen iyi bir tur çıkarmayı başardım. Sadece bir turum kalmıştı ve iyi bir tur atmaya ihtiyacım vardı. Son seansa mavi logolu yağmur lastikleriyle başladık, sonra pite geri döndüm ve geçiş lastiklerini taktım. Sadece bir tur atma fırsatım vardı."

"Pistte trafiğe girdim ve sonra tek bir tur hakkım vardı ama kendime güveniyordum ve her virajı iyi geçmeye ve her şeyi bir araya getirmeye çalıştım. Birkaç zor haftadan sonra durumu telafi etmeyi başardım."

Lance Stroll, Racing Point RP20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Pek çoğunun önünde olduğumuzu biliyordum, her turda pistte neler olduğunu bana bildiren mühendisimin talimatlarını dinledim. Ancak bu gibi durumlarda, bunu düşünmek için zamanınız olmuyor. Sadece bir sonraki viraja konsantre olmaya çalışıyorsunuz. Geçiş lastiklerine geçtiğimizde, iyi durumda olduğumuzu fark ettim, aracımız bu tür şartlarda çok iyiydi."

"Pole pozisyonunu kazanmayı başardım ve çok özel bir andı. Kariyerimdeki en parlak anlardan biriydi. Yıllardır bu tür anların hayalini kuruyordum... Ve şimdi sadece uyumak istiyorum. Yarınki yarışta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."