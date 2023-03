Stroll: "Bu hafta sonu yarışmamın önünde hiçbir engel yok"

Haberi dinle

Kanadalı pilot, Bahreyn testi öncesinde bisiklet antrenmanı yaparken düşmüş ve bileğini kırmıştı. Ameliyatla bileğine vida takıldı ve Kanadalı pilot tüm şüphelere rağmen bu hafta sonu pistlere geri dönecek.

Bugün padoka gelen Stroll, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Kendimi iyi hissediyorum."

"Kazadan bu yana geçen 12 günlük süre zarfında, buraya gelebilmem adına büyük çaba sarf ettik. Sonunda iyi hissediyorum. Dün ve önceki gün simülatördeydim, kendimi oldukça güçlü hissettim."

"Bu tür sakatlıklarda elbette yarışa katılıp katılamayacağınızı bilemiyorsunuz. Ne kadar süreceği konusunda net bir cevap olmuyor ama ilk birkaç gün, tahmin edersiniz ki çok zordu. Bunu yapmak zor olacak gibi görünüyordu. Fakat son dört ya da beş gündür, her gün çok daha iyiye gittim. Önümde 20 saatim daha var, yani her saat ve her dakika bana yardım ediyor."

"Dün simülatörde kendimi iyi hissediyordum."

"Doktorlardan yarışmak için gerekli izni aldım ve yarışa katılabileceğimden, kemiklerin iyi göründüğünden eminler."

Yaşadığı olay hakkında detay vermesi istendiğinde Stroll, "Bisikletten düştüm ve bileğimi kırdım; Sağ bileğimden bir ameliyat geçirdim, küçük bir prosedürdü. Sonrasında buraya gelebilmek için fizyoterapi ve rehabilitasyon yaptım."

"Dediğim gibi simülatöre girdim ve burada direksiyonun gücünü artırdık. Elimi iyice açıp hareket ettirdiğimde ya da tümseklerden geçtiğimde nasıl hissettiğime baktık. Hissiyat gayet iyiydi."

"Yani sol kolum biraz hırpalandı fakat ameliyatı sağ kolumdan oldum."

"Sürüş yaparken biraz acıyor ama iyi hissediyorum. Yani sürüşümü durduracak bir şey yok."

"Bu şekilde normal sürüşüme devam edebileceğimi hissediyorum. Beni sürüşten alıkoyan ya da dayanılmaz hale gelen bir acı ya da benzeri bir şey yok."

Stroll ameliyat ve operasyon hakkında daha fazla bilgi vermesi istendiğinde, "Ameliyatımı geçen pazartesi yani 10 gün kadar önce oldum. Perşembe günü alçıdan çıkardık ve bir hafta önce rehabilitasyona başladık."

"Bileğimde şimdi vidalar var. Bunların çıkarılıp çıkarılmayacağı net değil, doktorlar tekrar değerlendireceklerini söylediler ama çıkabilirler de, kalabilirler de. Gelecekte nasıl hissettiğime bağlı." dedi.

Stroll bir noktada hafta sonundan çekilme riski olup olmadığı sorulduğunda ise, "Her zaman bir olasılık vardır. Hiçbir şeyden yüzde yüz emin değilim."

"Belki şu anda üzerime düşersin ve iki kolumu da kırarım. Yani bilemem!" diyerek gülümsedi.



