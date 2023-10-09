Stroll, bitime 20 tur kala bilincini kaybetmek üzereymiş
Lance Stroll, Katar Grand Prix'sinde yüksek sıcaklık yüzünden kokpit içerisinde bayılmak üzere olduğunu söyledi.
Losail Uluslararası Pisti'ndeki koşullar tüm hafta sonu boyunca çok sıcaktı ve sıcaklık genellikle 35 santigrat derecenin üzerindeydi.
FIA'nın lastiklerle ilgili endişelerinden ötürü her stint 18 turla sınırlı tutuldu ve sürücüler yeni lastiklerle daha fazla zorladılar. Haliyle hızlı pistte hem fiziksel hem de zihinsel anlamda çok zorlandılar.
Yarış içerisinde Kevin Magnussen ve Logan Sargeant da dahil olmak üzere birçok sürücü çok zorlandı.
Stroll bu zorlu yarışta damalı bayrağı dokuzuncu sırada geçti fakat pist sınırı ihlalleri nedeniyle iki kez beş saniyelik zaman cezası aldığı için puan alamadı.
Kanadalı pilot, direksiyon başında birkaç kez bayıldığını söylüyor.
Stroll, "Her şeye rağmen dokuzuncu bitirdik. Fakat sanırım iki pist sınırı cezamız vardı. Bu yüzden de 11. olduk."
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
"Fiziksel olarak bu kadar zorlu şartlarda, bu kadar sıkı bir mücadele verdikten sonra puan alamamak hayal kırıklığı yarattı."
"Karşılaştığımız sıcaklıklar diğer yarışlardan çok daha fazlaydı. Ayrıca burada çok sayıda dar ama hızlı viraj var, dolayısıyla sürekli olarak G kuvvetlerine maruz kalıyorsunuz."
"Kısacası bugün çok zor bir yarış vardı. Araç içinde kendimden geçmek üzere olduğum anlar vardı. Buradaki kerbleri boyayıp, pisti daralttılar, artık kerbleri hissedemiyorsunuz bile."
"Sadece görmeye çalışıyorsunuz ama nereye gittiğinizi göremiyorsunuz çünkü kendinizden geçiyorsunuz. Bugün kendimi tamamen kaybediyordum."
"20 tur kala durum kötüleşmeye başladı."
Stroll yine de şunları ekledi: "Araç bugün daha hızlıydı ve takım lastiklerle alakalı iyi kararlar verdi."
"Garajdaki ekip de bu zorlu koşullarda harika bir iş çıkardı."
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