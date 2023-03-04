Stroll: "Biraz ağrım var ama daha iyiyim"

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Sezon öncesi testlerde en çok konuşulan konulardan biri, testleri kaçıran Lance Stroll'ün ilk yarışa çıkıp çıkamayacağıydı.

Yaklaşık iki hafta önce bisiklet kazası geçiren Stroll, iki bileğinin yanı sıra sağ ayak başparmağını da kırmış ve hemen o gün ameliyat olmak zorunda kalmıştı.

Ameliyatın ardından testlere çıkamayan ve yerini Felipe Drugovich'e bırakan Stroll, Perşembe günü Bahreyn'e geldi ve doktorların onay vermesinin ardından yarışmaya karar verdi.

Cuma antrenmanlarında yeni AMR23 ile ilk kez piste çıkan Stroll'ün sakat sağ eliyle direksiyonu döndürmekte güçlük çektiği görülmekteydi; ancak Kanadalı pilot Cumartesi günü araçta daha rahat hissetmeye başladı ve sıralama turlarını sekizinci sırada bitirerek iyi bir sonuç elde etti.

Sıralama turlarının ardından sakatlığıyla ilgili konuşan Stroll, "Her şey yolunda, iyi hissediyorum. Elbette ağrı var, 12 gün önce kaza geçirdim ve 12 gün önce ameliyat oldum."

"Yine de doktorlar piste çıkmama izin verdi, kendimi iyi hissediyorum, acıya dayanabilirim. Burada olduğum için çok minnettarım."

Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Eğer geçen hafta birisi bana burada olmam için %1'lik bir şans verseydi, bunu kabul ederdim! Bundan 12 gün önce ameliyattan çıkıyordum, bugün kazamın üzerinden tam iki hafta geçti."

"İki elimi de hareket ettiremiyordum, yürüyemiyordum, sağ ayak başparmağımda da kırık vardı, yani tünelin ucunda ışık çok uzaktaydı. Dolayısıyla oldukça minnettarım ve burada olduğum için mutluyum."

"Her turda daha iyi hissediyorum. Vücuduma ve ellerimin neler yapabileceğine giderek daha fazla güvenmeye başlıyorum. Sonunda daha iyi bir ritim yakaladığımı hissetmeye başladım."

"Yarış esnasında kesinlikle iyi olacağım. Sanırım işler her geçen gün daha da kolaylaşıyor ve bir hafta öncesine göre artık o kadar endişeli değilim."

"Yarın sadece yarışın nasıl gideceğine bakacağım. Görünüşe göre testteki uzun sürüşlerde harika bir hızımız var, bu yüzden yarın uzun bir yarış olacağını düşünüyorum ve dört gözle bekliyorum."