Stroll, Vettel'le çalışmaktan keyif alıyor

Lance Stroll, Bahreyn sezon öncesi testlerinde ilk kez yeni takım arkadaşı Sebastian Vettel'le çalışmıştı.

Aralında Motorsport.com'un da bulunduğu, seçili medyaya konuşan Stroll, yeni takım arkadaşıyla ve takımla tecrübeleriyle ilgili sorulara yanıt verdi.

Sebastian Vettel'le ilk çalışma tecrübelerinin nasıl tamamlandığı sorulan Kanadalı pilot, ‘’O, aracın davranışı açısından çok bilgili. Araçtan ne istediğini biliyor ve yorumları bilgece. Çok tecrübesi var ve çok yetenekli bir sürücü. Hâlâ erken vakitlerdeyiz. Önümüzdeki birkaç haftada, yarışa başladıktan ve piste benzer programlarla çıktıktan sonra, onu daha da iyi tanıyacağıma eminim. Birbirimize yorum yapabileceğimizi düşünüyorum.’’ dedi.

Son yıllarda takımla çalışan ve araçla ilgili tecrübeye sahip olan Kanadalı pilot, Vettel'in kendisinden yararlanıp yararlanmadığı sorulduğunda şunları söyledi: ‘’Takımla birkaç senedir birlikte çalışıyorum, bu araca ve takıma ondan daha aşinayım.''

''O hâlâ birçok şeyde hızlanmaya çalışıyor. Takımın ve aracın nasıl çalıştığını öğreniyor. Birçok yeni tuş var, onun için yeni çok şey var. Farklı pozisyonlardayız, ancak bu takıma doğru yolda rehberlik edebileceğimize ve araçtan en iyi performansı alacağımıza eminim.’’

Kendini katıldığı ilk Formula 1 sezon öncesi testlerindeki haliyle kıyaslayan Stroll, bu yıl yaklaşımını değiştireceği yerler olduğunu söyledi.

‘’Tabii ki, her yıl bir sürücü olarak gelişiyorum. Daha fazla tecrübe kazanıyorum. Geçen sezon birçok ders çıkardım ve geçen seneki gibi hataları önlemek için bu yıl yaklaşımımı bir şekilde biraz daha fazla değiştireceğim.’’