Stroll: "Başka bir takıma katılmakla ilgilenmiyorum"

2017'de, babası Lawrence'ın Williams'a 80 milyon dolar ödediği söylentileriyle Formula 1 gridine gelen Stroll, hız belirtileri gösterse de zaman zaman vasat ve hatta umursamaz performanslar sergiledi.

Bu nedenle, Kanadalı hakkında ve gerçekten Formula 1'de olmak isteyip istemediği konusunda sorular ortaya çıktı. Sürücü ve Aston Martin tarafından yalanlanan bir söylentiye göre, kaskını tenis raketiyle değiştirmeyi bile düşündüğü iddia edilmişti.

Bu sezon, 25 yaşındaki sürücü, takım arkadaşı Fernando Alonso'ya karşı bir kez daha geride kalıyor. Stroll, Sürücüler Sıralamasında İspanyol sürücünün 41 puanına karşılık sadece 17 puanla geriden takip ediyor. 2023'te iki kez Dünya Şampiyonu Alonso'ya karşı büyük yenilgiler alması da Stroll'un üzerindeki “paralı pilot” etiketini düzeltmeye yardımcı olmadı.

Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 Team, Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, on the grid Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

“Bu işin bir parçası. Bunlar kariyerimin bir parçası olmuş durumda,”

“Yıllar içinde bununla başa çıktım, pist üzerinde yaptıklarımla konuşmayı tercih ediyorum.” dedi The Canadian Press'e.

Başka bir takıma giderek bu etiketi değiştirmeyi düşünüp düşünmediği sorulduğunda ise, “Hayır, pek değil.”

“Aston Martin olarak çok heyecan verici bir yolculuk ve projedeyiz. Sadece ‘Başka bir takımda yarışıyorum’ diyebilmek için gitmek yerine bu yolculuğun bir parçası olmaktan çok daha heyecanlıyım.” diye yanıtladı Stroll.

Bu nedenle “planı” 2025 sezonunda Alonso'nun takım arkadaşı olarak devam etmek.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

“Plan bu.”

“Gelecek yıla karar vermek için çok erken günler, ama burada olmaya çok kararlıyım.” diye ekledi Stroll.

Aston Martin, Stroll'u henüz resmi olarak onaylamamış olsa da, takım patronu Mike Krack, Aston Martin'in Alonso ile yeniden anlaşmasından sonra Stroll'un bir yere gitmeyeceğini açıkça belirtti.

Krack, “Lance’in evi de Aston Martin.”

“Bunu biliyoruz ve tüm proje her zaman onun etrafında şekillendi. Bu yüzden süreklilik arıyoruz. Her zaman bunun çok önemli olduğunu söyledim. Önümüzdeki haftalarda göreceğiz.” dedi.