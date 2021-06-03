Stroll: "Bakü'de karşımıza bazı fırsatlar çıkabilir"

Azerbaycan, Lance Stroll'ün katıldığı tüm yarışlardan puan aldığı nadir pistlerden bir tanesi.

Kanadalı pilot, buradaki ilk yarışında üçüncü olarak ilk podyumunu almıştı. 2018'de Williams'la sekizinci olurken, 2019'da Racing Point'le dokuzuncu olarak yine ilk ona girdi.

Monako'da puan almayı başaran ve iyi bir hafta sonu geçiren Stroll, Bakü'de karşısına bazı fırsatlar çıkabileceği görüşünde.

Ayrıca bu piste dönmekten memnun görünüyor.

Stroll, "Buraya dönmek harika. Buraya gelmekten her zaman keyif aldım. Burada yarışmak çok heyecan verici çünkü sürekli bir şeyler oluyor ki bu da yarışı çok heyecanlı kılıyor. Dediğiniz gibi hoş anılarım var. Ancak bu yeni bir hafta sonu ve neler olacağını görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Monako'da bazı puanlar almak harika oldu ama aynı zamanda bunun çok rekabetçi bir orta grup olduğunu biliyoruz. Bu hafta sonu tamamen farklı bir pistteyiz, Monako gibi değil. Bence tamamen bu hafta sonuna odaklanmalıyız. Az önce de söylediğim gibi pazar günü burada pek çok şey olabilir. Burada iyi bir konumda olmak çok önemli çünkü burada her zaman büyük şeyler başarma fırsatınız olabiliyor."

"Elbette son birkaç yıldır buraya gelmedik. Geçen yıl burada yarış yoktu ve buraya son gelişimden bu yana pek çok şey değişti. Çok rekabetçi bir orta grup var ve hepsi gibi yine çok zor bir hafta sonu olacak. Fakat heyecan verici olacak. Dediğim gibi, burada yarışmak hep çok eğlenceli." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin track walk Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images