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Stroll: "Bahreyn'den çok farklı olan Cidde'de rekabetçi olabilmek süper""

Aston martin pilotu Lance Stroll, Bahreyn'den oldukça farklı karakteristiklere sahip olan Cidde Pisti'nde de hızlı olabildikleri için mutlu olduğunu söylerken; son turunda 22. virajda hata yaptığı için kendisine kızgın olduğunu da ekledi.

Can Çarpıcı
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Stroll: "Bahreyn'den çok farklı olan Cidde'de rekabetçi olabilmek süper""
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Q3 seansındaki son denemesinde mor ilk sektör derecesi kaydeden Stroll, 22. virajda hata yapmasının ardından zaman kaybetti ve turunu bir nevi kaybetmiş oldu. 

Kanadalı pilot, 22. virajdaki hatasının sinir bozucu olduğunu söylese de Bahreyn'den oldukça farklı olan Cidde'de rekabetçi olabildikleri için fazlasıyla mutlu. 

Stroll, "İyi bir turla geliyordum ama 22. virajda hata yaptım, tura iyi başladık ama 22. viraj iyi değildi. Arkası kaydı ve birkaç onda bir saniye kaybettim. Sinir bozucuydu. Bahreyn'deki tempomuzu Cidde'ye taşıyabildiğimiz için mutluyum. Bahreyn'den oldukça farklı olan bir pistte de rekabetçiyiz. 

"2020'ye geri dönmüşüz gibi hissediyorum, yeniden ilk 5'teki pozisyonları hedefliyoruz ki bu güzel. Kesinlikle eğlenceli." dedi. 

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Stroll, Fernando Alonso'nun güçlü performanslarını överken; araç ayarları konusunda ise iki takım arkadaşı arasındaki standart farklardan fazlasının olmadığını söylüyor. 

Stroll, "Gerçekten iyi sürüyor, bu kesin. O iyi bir pilot, aracın içerisinde çok eğleniyor. Aracın dengesinden çok memnun ve aracı sınırlarına kadar zorluyor. Bunu görmek güzel, bence takım içerisinde harika oldu."

"Herkes takımda ona sahip olmaktan çok mutlu. Ayrıca iyi geri bildirimlere sahip, aracı daha iyi yapıyor. Yani evet, onun takımda olması güzel. Takım arkadaşı olması da oldukça eğlenceli." 

"Araç ayalarımız konusunda inanılmaz farklar yok. Takım arkadaşları arasındaki normal farklılıklar var. O aracı farklı bir şekilde sürüyor ve aracı belli bir şekilde istiyor, benim de kendi sürüş stilim var. Ancak aslında araçtan aynı şeyi istiyoruz ve bu, takımla çalışmayı iyi yapıyor." yorumlarında bulundu. 

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, talk in Parc Ferme after Qualifying

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, talk in Parc Ferme after Qualifying

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

 

 

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